Imbroglio administratif : Deux conseillers municipaux pourraient être destitués

Deux élus de Saint-Bruno-de-Montarville en congé de maladie depuis plusieurs mois risquent de perdre leur poste de conseiller municipal à cause d’un imbroglio administratif.

Victime d’une commotion cérébrale après une chute en ski, Vincent Fortier est absent du conseil municipal depuis mars dernier. De son côté, Joël Boucher, opéré pour un cancer de la prostate, n’a pas participé aux assemblées mensuelles depuis huit mois.

Or, selon l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le mandat d’un élu qui fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs «prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste». Le conseil municipal peut toutefois accorder un délai de grâce de 30 jours.

Les deux conseillers municipaux étaient convaincus qu’en remettant un billet du médecin à la Ville, ils ne subiraient pas ce sort, d’autant plus que, durant leur absence, ils ont continué à travailler sur des dossiers et à répondre à leurs concitoyens.

«J’ai contacté la greffière pour savoir si tout était correct et sa réponse a été claire: tu es en maladie, tu as les papiers médicaux, il n’y a aucun problème. Tu peux t’absenter pour plus de 90 jours», raconte Vincent Fortier.

Son collègue Joël Boucher dit également avoir été induit en erreur par la greffière. «Je n’ai jamais douté de sa réponse. Je me suis dit que, comme dans la plupart des entreprises, tu ne peux pas être congédié lorsque tu as un billet du médecin.»

Symbole de l’anarchie

Affirmant qu’il y a eu négligence de la Ville, le conseiller Boucher qui en est à son troisième et dernier mandat jette plus précisément le blâme sur le maire, Martin Murray.

«Le maire doit voir à ce que les dispositions de la Loi soient fidèlement mises à exécution. Mais, il ne s’occupe de rien! Il n’assiste même plus aux réunions plénières. La situation actuelle symbolise l’anarchie qui règne dans cette municipalité-là», tranche-t-il, ajoutant que Saint-Bruno est devenu «la risée dans le monde municipal» ces dernières années.

De son côté, le maire Murray a refusé notre demande d’entrevue. Toutefois, lors du dernier conseil municipal le 6 juillet, il s’est défendu d’être responsable de cette situation. «Le maire n’est pas responsable des faits et gestes de ses conseillers. Chacun a l’obligation de s’assurer qu’il est dans la légalité pour assumer ses responsabilités», a affirmé l’élu qui ne se représente pas aux prochaines élections le 7 novembre prochain.

La CMQ va trancher

La mauvaise interprétation de la Loi a été constatée en juin dernier après que la conseillère municipale Louise Dion eut demandé au nouveau directeur général de la Ville de vérifier l’application de la Loi.

Lorsque l’erreur a été constatée, il était trop tard pour les élus d’adopter une résolution afin de permettre aux deux conseillers de poursuivre leur mandat malgré leurs absences de plus de trois mois aux assemblées municipales.

Ce sera donc à la Commission municipale du Québec (CMQ) de trancher sur le sort des élus. «Ceux-ci seront avisés prochainement par la Commission pour faire connaître leur position», indique Denis Gagnon, de la CMQ, par courriel.

Un juge administratif sera ensuite désigné par la Commission pour entendre les partis et rendre un jugement. Le processus devrait prendre quelques semaines.

Par la voix de la directrice des communications de la Ville, Suzanne LeBlanc, le directeur général et la greffière ont décidé de ne pas accorder d’entrevue sur ce dossier.