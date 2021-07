Le CH pige dans la LHJMQ au deuxième tour

Le Canadien de Montréal a sélectionné l’attaquant néo-écossais Riley Kidney, du Titan d’Acadie-Bathurst, avec le 63e choix au total, samedi, durant la deuxième ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Kidney, qui évolue au centre, a inscrit 38 points en 33 matchs en saison régulière avec le Titan en 2020-2021. Il s'est par ailleurs signalé en séries éliminatoires avec une récolte de 17 points, dont deux buts, en seulement neuf rencontres.

«C’est un rêve qui se réalise. Un peu surréel. Je ne peux pas décrire mes sentiments. Je me décris comme un centre offensif. J’aime regarder Mitch Marner et Nick Suzuki. Je joue d’une façon un peu similaire», a lancé Kidney en vidéoconférence, quelques instants plus tard.

La centrale de recrutement de la LNH avait placé Kidney au 49e rang parmi les patineurs nord-américains.

Un cousin à Montréal

Le Tricolore a ensuite choisi Oliver Kapanen au 64e échelon, le cousin de Kasperi Kapanen qui évolue avec les Penguins de Pittsburgh.

Ayant évolué avec l’équipe des moins de 20 ans du KalPa, en Finlande, Kapanen a obtenu 25 buts et 41 points en 37 duels. Il a été blanchi en quatre matchs lors du Championnat du monde des moins de 18 ans.

Vendredi soir, le Tricolore avait créé l’émoi en jetant son dévolu sur Logan Mailloux à la fin de la première ronde, alors que celui-ci a été accusé en novembre dernier d’avoir distribué une photo explicite sans le consentement d’une partenaire sexuelle.