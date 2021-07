EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 18h06

PLANÉTAIRE

Cas: 194 024 312

Morts: 4 157 131

ÉTATS-UNIS

Cas: 34 437 422

Morts: 610 872

CANADA

Ontario: 549 156 cas (9311 décès)

Québec: 376 530 cas (11 239 décès)

Alberta: 233 160 cas (2322 décès)

Colombie-Britannique: 148 842 cas (1767 décès)

Manitoba: 57 417 cas (1171 décès)

Saskatchewan: 49 656 cas (578 décès)

Nouvelle-Écosse: 5882 cas (93 décès)

Nouveau-Brunswick: 2350 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1437 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 551 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 425 987 (26 544 décès)

NOUVELLES

18h06 | France: près de 60% de la population a reçu au moins une dose de vaccin

Près de 60% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, selon les données sanitaires publiées dimanche soir

17h45 | Les Brésiliens vont se faire vacciner déguisés en crocodiles

Avec près de 550 000 victimes, le Brésil est, avec les États-Unis et l’Inde, l’un trois pays les plus touchés par la COVID-19.

17h39 | Frustrés, les médecins se préparent à une 4e vague

Devant le faible taux de vaccination de certains États américains et une hausse des cas de COVID-19 en raison du variant Delta, les médecins américains se résignent et se préparent à affronter une quatrième vague.

17h36 | De nombreux dirigeants d'organisation songent à démissionner

La pandémie de COVID-19 frappe tous les âges et toutes les conditions avec des effets de différentes intensités, et les dirigeants d'entreprises ne sont pas exemptés.

16h35 | Afrique du Sud: le président lève la plupart des restrictions anti-COVID

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche soir une levée de la plupart des restrictions anti-Covid, dont l'interdiction des ventes d'alcool, assurant que le pays avait «largement» passé le pic de la troisième vague de l'épidémie.

16h20 | L'intérêt pour le camping toujours grandissant

Si plusieurs industries connaissent des temps difficiles dus à la pandémie de COVID-19, les campings, eux, semblent réussir à tirer leur épingle du jeu. Pour une deuxième année consécutive, les campeurs sont au rendez-vous.

15h01 | COVID-19: les États-Unis vont «dans la mauvaise direction», prévient le Dr Fauci

Le Dr Anthony Fauci a affirmé, dimanche, que les États-Unis «vont dans la mauvaise direction» alors que le nombre de cas de COVID-19 continue de monter au pays, en particulier chez les gens non vaccinés.

13h10 | Donald Trump encourage les Américains à se faire vacciner

L’ancien président américain Donald Trump a recommandé à ses partisans de «recevoir leurs doses» de vaccin contre la COVID-19, samedi soir, dans un rassemblement à Phoenix, en Arizona.

11h30 | Une étude sur les impacts de la COVID longue

Une étude est en cours à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) pour étudier les effets de la COVID longue.

10h02 | La loterie vaccinale «limite éthique» selon Dr Marquis

La loterie vaccinale a été lancée dimanche matin, et le Dr Marquis n'est pas certain de sa pertinence.

«Comme citoyen, je pense que ça peut convaincre les gens de faire le petit effort», dit-il.

«Le docteur que je suis trouve ça limite éthique. Habituellement, on propose des traitements ou des thérapies en raison du bien-fondé du traitement en soi, on ne dit pas aux gens ''participez à une étude pour gagner quelque chose, vous allez recevoir un montant.'' C’est le côté un peu bizarre, on n’est pas habitués de voir ces choses-là comme médecin.»

9h34 | Loterie vaccinale : «Des résultats mitigés» selon un expert

Alors que les inscriptions à la loterie vaccinale sont ouvertes dès aujourd’hui, plusieurs personnes hésitent toujours à recevoir leurs doses de vaccins contre la COVID-19.

Pour Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM et expert en virologie, le concours vaccinal peut agir comme un incitatif auprès des gens hésitants.

9h00 | Excuses du ministre britannique de la Santé après un tweet «malheureux»

Le ministre britannique de la Santé Sajid Javid a présenté ses excuses dimanche après avoir laissé entendre que le pays ne devait pas se «recroqueviller» face au coronavirus, dans un tweet qui avait suscité des réactions indignées.

Une semaine après avoir annoncé qu'il était atteint par le virus, Sajid Javid a déclaré samedi sur Twitter qu'il était «complètement guéri». Ses symptômes étaient «très légers, grâce aux vaccins incroyables», a ajouté le ministre, qui avait reçu deux doses.

7h38 | Le concours vaccinal ouvert, mais le site en panne

Le site d’inscription au concours vaccinal, lancé par le gouvernement Legault pour les personnes inoculées, était en panne, dimanche, à sa journée de lancement.

6h18 | Allemagne: un nouveau tour de vis possible pour les non-vacciné

Les personnes non-vaccinées contre la COVID-19, même testées négatives, pourraient être confrontées à de nouvelles restrictions si les infections continuent à augmenter en Allemagne, a déclaré le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel.

«Les personnes vaccinées auront certainement plus de liberté que les personnes non-vaccinées», a déclaré Helge Braun au journal Bild am Sonntag publié dimanche.

5h49 | Des assouplissements sont réclamés pour Fierté Montréal

Les propriétaires de bars du Village gai supplient la Santé publique de suspendre les mesures sanitaires le temps de la semaine de Fierté Montréal, craignant de ne pouvoir contrôler les foules en plus de perdre d’importants revenus.

« On aimerait que le gouvernement fasse preuve de tolérance pour cette semaine-là, propose Luc Généreux, copropriétaire du bar Le Cocktail, rue Sainte-Catherine. Je pense qu’avec le taux de vaccination auquel on est rendu, ils peuvent se permettre de nous donner ça. »

2h08 | Virus: un afflux de dons sauve la Tunisie d'une «catastrophe» sanitaire

Les dons provenant de pays européens et du Golfe, de Tunisiens de la diaspora et de simples citoyens affluent pour permettre à la Tunisie frappée de plein fouet par la COVID d'éviter une «catastrophe» sanitaire, selon des professionnels de santé.

Ce pays du Maghreb, qui a peiné à trouver les vaccins nécessaires avant que l'épidémie ne s'emballe en juillet, a désormais reçu 3,2 millions de doses, en large partie offertes, et devrait dépasser les 5 millions d'ici la mi-août, selon le ministère de la Santé.