Le grand saut à 94 ans

Une femme de 94 ans a eu l’audace de réaliser son premier saut en parachute hier matin à Lévis alors qu’elle a accompagné son petit-fils dans la chute de plus de 4 000 m dans les airs.

« Vraiment je le conseille à d’autres, ça vaut la peine de sauter ! J’ai bien aimé ça, j’ai très apprécié ! », s’enthousiasme Bertha Blouin qui a sauté en tandem avec son petit-fils, Jean-Philippe Bernier, 33 ans.

« Je vais être franche avec vous : je n’ai même pas eu peur, pas du tout, affirme la dame originaire de Saint-Henri, dans Bellechasse. C’était plus l’émotion de voir toute la famille, les enfants, les neveux, les nièces, des amis aussi. »

Plusieurs proches l’attendaient à l’atterrissage hier matin. « Ils étaient tous fiers de moi, ils étaient tous contents, ils m’ont tous félicitée », se réjouit la matriarche.

Photo courtoisie de Parachutisme Atmosphair

À l’âge vénérable de 94 ans, elle s’est élancée dans le vide depuis un Cessna 208 Caravan.

« Elle était super zen, super relaxe, c’est moi qui étais plus nerveux qu’elle ! », rigole M. Bernier, instructeur chez Parachutisme Atmosphair. Ce dernier compte 2500 sauts et plus de 1200 en tandem.

« Elle a fait environ 50-60 secondes de chute libre, pour ensuite naviguer sous le parachute pendant 4-6 minutes pour retourner au sol », décrit Max Sénécal président de Parachutisme Atmosphair, situé à Lévis.

« Le plus beau moment »

Pourtant, sauter en parachute, « ce n’était pas dans son bucket list », dit M. Bernier, qui est très proche de sa grand-maman.

Il lui avait proposé de faire le saut à 90 ans, sans succès. Il y a quelques semaines, alors qu’il la visitait, des amies de Mme Blouin ont suggéré l’idée. Cette fois-ci, elle était partante.

« Elle n’a pas changé d’idée et je suis bien content », dit M. Bernier. « C’était le plus beau moment depuis longtemps que j’ai vécu », raconte-t-il avec émotion.

Photo courtoisie de Parachutisme Atmosphair

« J’avais tellement confiance en mon petit-fils, ça m’a aidé beaucoup. Vraiment j’ai un petit fils merveilleux », ajoute Mme Blouin.

« C’était génial, parce que quand le parachute ouvre, ça devient silencieux, on s’entend très bien communiquer. La vue qu’on a sur Québec ! J’ai pris le temps de tout lui montrer, les ponts, le fleuve, la chute Montmorency, l’île d’Orléans, etc. Elle a même piloté le parachute d’elle-même un petit peu », relate M. Bernier fièrement.

Plus tard, la famille s’est réunie pour dîner chez une de ses filles.

Sauterait-elle encore en parachute ? « Je ne dirais pas non... Je le referais. Oh oui, je le referai », dit-elle, heureuse de cette « journée merveilleuse ».

Un record ?

Selon le président de Parachutisme Atmosphair, entreprise fondée en 1993 sur la Rive-Sud, c’est « très rare » d’avoir des clients d’un âge aussi avancé.

« On a certainement battu notre propre record qui datait de septembre 2013, lorsque Julienne Vachon 93 ans, avait sauté en parachute avec nous ! »

« À notre connaissance, ça serait un record peut-être pour la province du Québec », parmi la gent féminine, dit-il, sans pouvoir le confirmer hors de tout doute puisqu’il n’y a pas de registre.

Au Québec, en 2014, un homme de 101 ans, Armand Gendreau, avait sauté en parachute en tandem, battant à l’époque un record Guinness. À travers le monde, des centenaires sautant en parachute, hommes ou femmes, font les manchettes de temps en temps.