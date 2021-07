La loterie vaccinale «limite éthique» selon Dr Marquis

La loterie vaccinale a été lancée dimanche matin, et le Dr Marquis n'est pas certain de sa pertinence.

«Comme citoyen, je pense que ça peut convaincre les gens de faire le petit effort», dit-il.

«Le docteur que je suis trouve ça limite éthique. Habituellement, on propose des traitements ou des thérapies en raison du bien-fondé du traitement en soi, on ne dit pas aux gens ''participez à une étude pour gagner quelque chose, vous allez recevoir un montant.'' C’est le côté un peu bizarre, on n’est pas habitués de voir ces choses-là comme médecin.»

La situation dans les hôpitaux

Depuis plusieurs semaines, les hôpitaux du Québec sont débordés, entre autres en raison des vacances de la construction.

La pénurie de personnel que cela engendre touche à peu près tous les hôpitaux et les types de services, selon Dr François Marquis, chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Dr Marquis recommande d'aller à l'urgence seulement si on a un problème de santé considérable.

«Quelqu’un qui va arriver avec une fracture, il y a très peu de cliniques en mesure de faire des plâtres, des radiographies... Là on va les garder et ils vont devoir attendre un peu plus», explique-t-il.

Il note que plusieurs petites infections et troubles gastro-intestinaux peuvent être traités à la clinique sans rendez-vous ou de médecine familiale.

Les médecins comptent aussi sur les pharmaciens pour désengorger les urgences. Ces derniers peuvent entre autres compléter des prescriptions, ajuster les anticoagulants ou donner accès à la pilule du lendemain.

L'ouverture prochaine des frontières

Questionné à propos de la réouverture prochaine des frontières le 9 août prochain, Dr Marquis dit que la situation dans les hôpitaux devrait s'être améliorée à ce moment-là, alors que plusieurs membres du personnel devraient être retournés au travail.

Il y a deux défenses importantes en place pour cette réouverture: la vigilance et la vaccination.

«Si vous travaillez en contact avec les gens dans le tourisme ou la restauration, vaccinez-vous avec deux doses, c’est la meilleure chose que vous pouvez faire», dit-il.