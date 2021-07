Des ratés pour l’ouverture du concours vaccinal

La loterie vaccinale s’est ouverte dimanche matin, mais le site Internet pour s’y inscrire n’a pas tardé à connaître quelques ratés en après-midi.

• À lire aussi: La loterie vaccinale «limite éthique» selon Dr Marquis

• À lire aussi: Loterie vaccinale : «Des résultats mitigés» selon un expert

Le site de Gagner à être vacciné a ainsi été indisponible pendant une partie de la journée.

«Dû à un fort achalandage, le site d’émission de la preuve vaccinale et d’inscription au concours est temporairement non disponible», était-il alors possible de lire sur le site.

En fin de journée, le message apparaissait toujours, mais le lien vers le formulaire d’inscription fonctionnait.

Santé Québec a indiqué sur son compte Twitter, en fin d’avant-midi, que des travaux étaient en cours «afin de résoudre la situation le plus rapidement possible».

[Concours Gagner à être vacciné!] – Le site pour s’inscrire au concours éprouve présentement des problèmes techniques. Des travaux sont en cours afin de résoudre la situation le plus rapidement possible. Merci de votre patience! — Santé Québec (@sante_qc) July 25, 2021

Des lots totalisant 2 millions $

Les inscriptions au concours «Gagner à être vacciné» s’ouvraient dimanche matin aux Québécois qui ont déjà reçu une ou deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Des lots totalisant deux millions de dollars seront tirés d’ici le 3 septembre prochain.

Un lot de 150 000 $ sera tiré chaque vendredi du mois d’août pour les gens qui ont reçu une dose.

Le grand prix d’un million de dollars sera offert le 3 septembre parmi les personnes ayant reçu deux doses.

Quant à eux, les adolescents de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin auront la chance de remporter des bourses d’études de 10 000 $ qui seront tirées aussi toutes les semaines d’août.

Les doubles dosés pourront aussi se qualifier pour un ultime tirage de 16 bourses d’études de 20 000 $ le 3 septembre.

Pour les adolescents, un parent ou un tuteur doit procéder à l’inscription.

Avec le concours, Québec souhaite encourager ceux qui ne l’ont pas encore fait à relever leur manche avant le 31 août.

En effet, pour être admissible au concours, la première dose doit avoir été reçue avant le 3 août et la deuxième dose avant le 31 août inclusivement.

L’objectif demeure d’avoir doublement vacciné 75 % de la population à cette date.

Les jeunes de 18 à 29 ans trainent toujours de la patte.

Comment s’inscrire?

— À partir de maintenant, se rendre sur le portail de preuve vaccinale à l’adresse : quebec.ca/concoursvaccination

— S’inscrire avant 23 h 59 la veille de la date du tirage. Une fois inscrit, vous serez admissible à tous les tirages de votre tranche d’âge, à condition de remplir les conditions.

— À noter, pour le tirage du gros du 3 septembre, votre inscription devra être complétée le 31 août à 23h59.

Les conditions d’inscription

— Avoir reçu le vaccin au Québec

— Avoir eu un diagnostic confirmé de la COVID-19 et reçu une dose de vaccin

— Avoir reçu un vaccin reconnu par Santé Canada à l’extérieur du Québec et fait reconnaître l’administration de ce vaccin.

— Pour le gros lot, vous devrez avoir reçu deux doses de vaccin avant le 31 août à 23h59.

Les noms des gagnants seront annoncés le mardi suivant le tirage à 13h. Pour le dernier tirage du 3 septembre, les noms des gagnants seront annoncés le jour même.

-Avec les informations de l'Agence QMI