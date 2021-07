Les développements sur la COVID du 26 juillet 2021

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

NOUVELLES

19h11 | Une œuvre conçue avec des masques

Depuis presque deux semaines, les Jardins de Métis, dans le Bas-Saint-Laurent, exposent une œuvre artistique inspirée de la pandémie intitulée «Liberté».

19h03 | Préposés aux bénéficiaires: des bourses d’études encore disponibles

La pénurie de préposés aux bénéficiaires qui touche l’ensemble de la province n’échappe pas à la grande région de Québec.

17h24 | 3e dose: une «mesure d’exception», précise le gouvernement

L’administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 «demeure une mesure d’exception», a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué lundi.

16h29 | Des professionnels de la santé «incrédules» devant les non-vaccinés

Plusieurs professionnels de la santé épuisés sont «incrédules» devant les personnes qui ne comptent pas se faire vacciner contre la COVID-19.

16h09 | D'excellentes nouvelles pour les équipes sportives montréalaises

Dominick Gravel/Agence QMI

Les Alouettes de Montréal et le CF Montréal ont toutes les raisons du monde de sourire à la suite des allègements annoncés lundi par le ministère de la Santé du Québec, qui permettra à 15 000 personnes d’assister aux matchs locaux des deux équipes à compter du 1er août.

15h59 | Vaccination mixte et troisième dose: l’opposition exige des réponses au ministre Christian Dubé

L’opposition demande au gouvernement caquiste de clarifier la situation de la vaccination mixte au Québec. Le parti libéral attend du ministre Dubé des précisions sur la troisième dose pour certains voyages et des pressions accrues pour faire reconnaitre la méthode mixte le plus rapidement possible.

15h15 | La Belgique lance une campagne de vaccination pour les marins étrangers

La Belgique a lancé lundi une campagne de vaccination contre la COVID-19 à l'intention des marins étrangers arrivant dans ses ports avec des équipes médicales montant à bord des bateaux, a annoncé le ministère chargé de la mer.

15h14 | Un autre pas dans la bonne direction pour les bars

L’autorisation donnée aux bars de pouvoir servir de l’alcool jusqu’à 1h du matin dès dimanche est un autre pas dans la bonne direction pour les tenanciers qui ont hâte de pouvoir retrouver leur rythme d’affaires normal.

14h55 | COVID: la Grèce amorce la vaccination pour les 12-15 ans en août

La Grèce va étendre sa campagne de vaccination contre la COVID-19 aux 12-15 ans au mois d'août, a annoncé lundi le ministre de la Santé, Vassilis Kikilias, précisant qu'elle serait facultative.

13h38 | Les États-Unis maintiennent les restrictions aux voyages internationaux

AFP

Les États-Unis «maintiennent à ce stade les restrictions existantes» aux voyages internationaux, en dépit des demandes de réciprocité émanant notamment de l'Union européenne, a annoncé lundi la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki, lors d'un point presse régulier.

13h25 | Le gouvernement autorise la tenue de l’Omnium Banque Nationale

Tennis Canada a confirmé lundi avoir reçu une lettre d’approbation de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour la tenue de l’Omnium Banque Nationale à Montréal et à Toronto selon les protocoles proposés.

13h13 | Baisse marquée des infections en Ontario

Du côté des provinces voisines, la Santé publique de l’Ontario a confirmé 119 nouvelles infections et 3 décès de plus lundi. Il s'agit d'une baisse marquée des nouveaux cas par rapport aux quatre derniers jours.

AFP

13h02 | Nouveaux assouplissements pour les bars et événements

À compter de dimanche prochain, les salles de spectacles, stades et lieux de culte pourront accueillir des foules plus importantes. Les bars et restaurants, eux, auront le droit de servir de l’alcool jusqu’à 1 h du matin.

AFP

11h49 | «GAGNER À ÊTRE VACCINÉ» | 24h après avoir été ouvert, le concours a enregistré plus de 360 000 inscriptions

Malgré quelques ratés techniques, déjà plus de 360 000 Québécois ont réussi à s’inscrire au concours vaccinal organisé par Loto-Québec et le ministère de la Santé afin d’encourager les gens à se faire vacciner.

11h | 298 nouveaux cas au Québec

Dans son bilan des trois derniers jours, le Québec rapporte 298 cas de COVID-19 et un décès, portant le total à 376 828 personnes infectées et 11 240 morts depuis le début de la pandémie.

Vendredi, la province recensait 101 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 26 JUILLET 2021

-376 828 personnes infectées (+298)

- 11 240 décès (+1)

- 67 personnes hospitalisées (-)

- 20 personnes aux soins intensifs (-1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 10 487 pour un total de 11 063 237

- 55 188 doses administrées s'ajoutent, soit 54 106 dans les dernières 24 heures pour un total 10 692 548 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 35 650 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 728 198.

9h40 | Crise des opioïdes : De nouvelles drogues surpuissantes se répandent à cause de la pandémie

9h02 | L'Irak a enregistré 12 180 cas de contaminations au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures, le

plus haut chiffre jamais enregistré depuis le début de la pandémie

8h42 | Virus: pas de festivals de plusieurs jours aux Pays-Bas cet été

Le gouvernement néerlandais a annoncé lundi l'annulation jusqu'au 1er septembre de tous les événements et festivals se tenant sur plus de 24 heures pour éviter de nouvelles flambées des cas de COVID-19.

AFP

8h04 | Chine: 76 nouveaux malades de la COVID, un record journalier depuis janvier

La Chine a fait état lundi de 76 nouveaux malades de la COVID, un nombre record depuis janvier, la plupart de ces cas ayant été enregistrés dans une province limitrophe de Shanghai, la ville chinoise la plus peuplée.

Photo AFP

7h10 | Afrique du Sud: livraison des premiers vaccins anti-COVID «made in South Africa»

La firme pharmaceutique sud-africaine Aspen, en charge du conditionnement du vaccin Johnson & Johnson en Afrique du Sud, a annoncé lundi la livraison de son premier lot de vaccins fabriqués localement.

6h22 | Record quotidien de contaminations en Iran, avec plus de 30 000 cas

Le nombre quotidien de contaminations au nouveau coronavirus a franchi en Iran pour la première fois la barre des 30 000 cas, a annoncé lundi le ministère iranien de la Santé, moins d'une semaine après le dernier record quotidien enregistré par le pays.

6h00 | Restauration : ils enregistrent leur meilleure année malgré deux incendies et la COVID-19

Deux incendies criminels et une pandémie n’auront pas empêché des restaurateurs de Princeville, dans le Centre-du-Québec, de se relever de brillante façon.

Photo courtoisie Jonathan Lamontagne

5h51 | Irlande: pubs et restaurants rouvrent en salles pour les vaccinés

Les restaurants, pubs et autres bars d'Irlande peuvent depuis lundi de nouveau servir en salles les clients, à condition que ceux-ci présentent un passeport vaccinal, dans le cadre de l'assouplissement des mesures sanitaires liées au coronavirus.

5h50 | Les restrictions assouplies en Indonésie

Petites échoppes, restaurants de rue et quelques centres commerciaux ont rouvert lundi en Indonésie à la faveur d'un assouplissement des restrictions contre la COVID-19, certains s'inquiétant cependant que cela ne favorise une reprise de l'épidémie.

5h35 | «40 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près de 60% de la population (+ 4 millions en quinze jours)», a indiqué M. Macron, qui se trouve actuellement en Polynésie française.

Bientôt 40 millions de primo-vaccinés. On avance. Ne relâchons pas nos efforts. Faites-vous vacciner. pic.twitter.com/nC0kX36JUV — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2021

5h26 | Des centres refusent de donner la 3e dose

Des Québécois qui prévoyaient voyager dans les prochains mois se sont vu refuser l’administration d’une « dose additionnelle » du vaccin, même si le gouvernement l’a autorisée.

Photo Agence QMI, Guy Martel

5h12 | Les Québécois ont hâte de prendre l’avion de nouveau

Si vous rêvez de repartir vers les destinations soleil ou les plages des États-Unis, vous n’êtes pas les seuls. Une majorité de Québécois a hâte de reprendre l’avion et pense même que le retour à la normale se fera dans les prochains mois.

scaliger - stock.adobe.com

