Le baromètre des destinations qui vous intéressent le plus

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre baromètre mesure ainsi--- ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Parmi les pays suivants, lesquels aimez-vous ou souhaiteriez-vous le plus visiter?

1. Italie : 26 %

2. France : 26 %

3. Australie : 20 %

4. Grèce : 20 %

5. États-Unis : 11 %

6. Irlande : 11 %

7. Espagne : 10 %

8. Japon : 10 %

9. Bahamas : 10 %

10. Nouvelle-Zélande : 9 %

11. Allemagne : 9 %

12. Costa Rica : 8 %

13. Royaume-Uni : 8 %

14. Portugal : 8 %

15. Cuba : 6 %

16. Mexique : 5 %

17. Jamaïque : 4 %

18. Croatie : 4 %

19. Belgique 3 %

20. Russie : 3 %

21. Afrique du Sud : 3 %

22. Brésil : 3 %

23. Israël : 3 %

24. République dominicaine : 3 %

25. Pérou : 3 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent les pays qu’ils aiment ou souhaitent visiter. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs du 9 au 11 juillet 2021 sur la base des pays les plus mentionnés pour qu’ils établissent leurs trois premiers choix. Seuls les 25 pays les plus mentionnés sont présentés dans ce baromètre.