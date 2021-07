Mary Simon devient officiellement la gouverneure générale du Canada

Mary Simon est officiellement devenue, lundi matin, la première gouverneure générale autochtone de l’histoire du Canada.

Inuk originaire de Kangiqsualujjuaq au Nunavik, l’ancienne animatrice à CBC et diplomate a été assermentée à titre de 30e gouverneure générale du Canada lors d’une cérémonie placée sous le sceau des traditions autochtones, avec plusieurs prestations de groupes des Premières Nations.

«Je suis honorée et c’est avec humilité que je suis prête à devenir la première gouverneure générale autochtone du Canada», a affirmé Mme Simon en français, une langue qu’elle ne maîtrise pas.

La question de la maîtrise du français par la commandante en chef du pays a d’ailleurs valu quelques critiques vis-à-vis de sa nomination. «Des Canadiens m’ont donné le soutien de mon engagement à apprendre le français. Plusieurs m’ont même offert leur aide», a réagi Mary Simon dans la langue de Molière, avant de remercier ces âmes charitables en anglais.

«En tant que gouverneure générale, je m’engage à respecter les normes éthiques les plus élevées», a-t-elle ajouté en français, en butant sur quelques mots. «Parfois, j’ai un peu de mal à prononcer, mais j’apprends», a-t-elle ensuite ajouté en anglais avec le sourire, réitérant peu après son engagement à apprendre la seconde langue officielle du Canada.

Le reste de son discours de remerciement s’est cependant tenu presque exclusivement en anglais et en Inuktitut, les deux langues que maîtrise Mme Simon, avec quelques courtes phrases en français émaillées ici et là. Celle-ci a notamment évoqué la question de la réconciliation et du sort des communautés autochtones, mais a aussi insisté sur l’importance de la protection de l’Arctique et de l’environnement.

«Je crois que pour avoir un futur sain, nous devons changer notre façon de penser pour comprendre que la nature crée notre climat, qui permet à notre société d’exister», a souligné Mme Simon en promettant de faire la promotion de gestes posés par des communautés pour protéger leur environnement.

Réconciliation

«[Le Canada] est un endroit vaste. C’est un endroit diversifié. C’est pourquoi nous avons besoin de gens comme Mary Simon. Nous avons besoin de gens qui bâtissent des ponts et qui peuvent nous unir», avait auparavant affirmé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de son discours tenu au cours de la cérémonie protocolaire.

M. Trudeau n’est pas revenu sur la question de la maîtrise du français de la gouverneure générale. Lors de l’annonce de sa nomination il y a deux semaines, il avait reconnu que c’était un enjeu «sur lequel il faudra qu’on se penche».

«Je suis certain que nous avons gagné une leader qui veillera à ce que les changements que nous constatons soient faits d’espoir, de justice et d’un avenir meilleur pour chacun d’entre nous. Votre excellence, ce sera un honneur de travailler à vos côtés», a-t-il ajouté, après avoir évoqué la pandémie qui a marqué la dernière année et demie, mais aussi la réconciliation avec les peuples autochtones.

La nomination de Mme Simon avait été saluée comme un grand geste en faveur de la réconciliation à l’heure où le drame des pensionnats autochtones fait les manchettes, mais avait aussi suscité des critiques en raison de son incapacité à s’exprimer en français.

Mary Simon remplace l’ancienne astronaute Julie Payette, écartée de son poste en raison d’un scandale entourant le climat de travail toxique qu’elle avait instauré au sein de son personnel.