«On a décidé d'être une famille moderne» − Mélissa Bédard

Mélissa Bedard et son conjoint, Karl Fortier, forment une famille recomposée exemplaire puisque ce dernier a décidé de s’occuper de la maison et des enfants pendant qu’elle multiplie les projets professionnels. Une chance qui lui permet d’accepter toutes sortes de mandats, dont l’animation d’une nouvelle émission, Heureux rangement, à Casa.

Si Mélissa Bédard peut s’amuser profession- nellement en touchant à toutes sortes de choses, c’est parce qu’elle sait que les siens sont en sécurité à la maison. Comme beaucoup de monde, la pandémie a pourtant bouleversé l’or- ganisation de la tribu. «Au moment où les écoles ont fermé, c’était le chaos total. On avait les six enfants à la maison: cinq faisaient l’école en ligne et la plus jeune n’avait plus de garderie.

Karl était alors bien content de faire une petite pause du travail pour être présent autant pour ses gars que pour mes filles.»

Mais le couple a finalement décidé de garder cette organisation qui fonctionne plutôt bien. «On a décidé d’être une famille moderne. Papa est à la maison et maman travaille: c’est une structure qu’on voit de plus en plus et qui a autant de sens que si les rôles étaient inversés.

«C’est un choix qu’on a fait ensemble. J’ai un amoureux extraordinaire: grâce à lui, notre famille vit un bel équilibre! Quand je pars travailler, comme il est très présent, ça m’enlève toute l’anxiété que je vivrais si je devais gérer une nounou ou une gardienne. D’autant plus qu’on s’est rendu compte que c’était impossible de demander à Mamie de garder les enfants; elle ne sait même pas comment marche le Wi-Fi à la maison.» Les enfants profitent aussi d’une autre dynamique familiale, car ils ne font pas les mêmes activités avec papa qu’avec maman. «Karl est sportif, alors que moi, pas du tout. Mais il y a un bel équilibre dans tout ça, et je suis quand même souvent à la maison.»

Projet Rangement

Cette structure permet surtout à Mélissa de faire des choses qui la passionnent. «Je choisis des choses qui m’amènent à grandir. Je ne fais aucun projet pour l’argent. Je choisis en fonction de ce que ça m’apporte intérieurement et de ce que ça me permet d’apprendre. J’aime aussi beaucoup faire plaisir à des gens et les mettre en lumière.»

Dans sa nouvelle émission à CASA, Heureux rangement, elle se rend chez des artistes afin de les aider à remettre de l’ordre dans une pièce de leur maison, en compagnie de Mylène Houle Morency, spécialiste du rangement et de l’organisation. «La plupart du monde pense être ordonné, mais le rangement conçu à la manière de Mylène, ça va beaucoup plus loin. C’est un système qui vise à aider la vie au quotidien, pour que tout soit facile à organiser et à ranger. Par exemple, le contenu d’à peu près toutes les armoires de salles de bains est mal placé. Mylène va nous montrer que si on met toutes nos affaires pour le bain dans le même panier, dans l’armoire près du bain, c’est beaucoup plus facile d’y avoir accès. On sort le panier quand on prend son bain, et ensuite on le remet dans l’armoire. On n’a rien eu à chercher, et ça se replace facilement.»

La nouvelle «Marie Kondo» du Québec avoue que cette méthode de rangement prend quand même du temps. «On parle d’une moyenne de 40 à 42 heures de travail pour une cuisine, par exemple. Dans l’émission, on montre qu’il est préférable de commencer par des endroits plus petits dans la maison afin de prendre l’habitude de bien ranger les choses avant de s’attaquer à des espaces plus grands.»

Un agenda chargé

Outre cette nouvelle émission, on pourra voir Mélissa dans la nouvelle saison d’Escouade 99, à TVA, où elle campe la blonde du personnage de Guy Jodoin. Elle vient aussi de commencer le tournage d’une nouvelle série documentaire pour la plateforme Vrai, dans laquelle elle va à la rencontre de mères ordinaires qui vivent un quotidien extraordinaire. Elle poursuit également sa tournée de spectacles à travers le Québec et elle prépare aussi quelques surprises qui seront annoncées plus tard.

L’émission Heureux rangement est présentée les mardis à 20 h 30, à CASA. La seconde saison d’Escouade 99 est diffusée les mardis à 19 h 30, à TVA. Pour connaître toutes les dates de spectacles de la chanteuse, rendez-vous au melissabedard.com.