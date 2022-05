600 personnes confinées suite à l’incendie d’une usine de recyclage à Sainte-Sophie

Par mesure de prévention, environ 600 personnes ont dû se confiner, portes et fenêtres fermées à Sainte-Sophie dans les Laurentides suite à un départ de feu dans une usine de recyclage.

Vers 16h, le service incendie de la ville de Sainte-Sophie a été mobilisé pour un feu de débris au centre AIM recyclage Sainte-Sophie.

Au total, 15 pompiers sont intervenus et l’aide des pompiers de Sainte-Anne-des-Plaines a été requise afin d’obtenir un camion-citerne.

Aucune personne n’a été blessée, et aucune perte matérielle n’a été déplorée a précisé Pascal Grenier, directeur du service sécurité incendie de Sainte-Sophie.

Courtoisie

Le ministère de l’Environnement a été prévenu et s’est rendu sur place pour analyser l’air.

Par prévention, à 20:30, les 600 habitants des alentours étaient toujours confinés avec l’ordre de fermer fenêtres et systèmes d'aération le temps que les analyses soient rendues.

«Urgence-Environnement et le laboratoire mobile TAGA (analyseur de gaz atmosphérique) sont mobilisés», a indiqué via communiqué le ministère de l'Environnement qui assure que «toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.»