Avortement: Montréal devrait honorer le Dr Morgentaler, croit l’opposition

L’opposition officielle à Montréal souhaite que la Ville souligne la contribution du Dr Henri Morgentaler, l’un des pionniers du droit à l’avortement, en renommant un parc à son honneur.

«En faisant nos recherches, on s’était rendu compte qu’il n’y a aucun lieu à Montréal, et dans le reste du Canada, où le Dr Morgentaler était représenté dans la toponymie», a expliqué Julien Hénault-Ratelle, conseiller de Ville dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Le Dr Morgentaler s’est surtout fait connaitre pour son combat en faveur du droit à l’avortement, pour lequel il s’est rendu jusqu’à la Cour suprême, en 1988. C’est à la suite de sa victoire juridique que l’avortement a été décriminalisé au fédéral.

Survivant de l’holocauste, il avait immigré au Canada en 1950, faisant ensuite des études en médecine à l’Université de Montréal. Il a reçu de nombreux prix et distinctions pour son œuvre. Il est décédé en 2013.

L’opposition officielle à Montréal propose de renommer le parc de Beaujeu à son honneur, ayant déjà obtenu l’appui des héritiers du défunt docteur.

«C’est à une rue d’où se situait [sa] première clinique», a souligné M. Hénault-Ratelle.

À l’automne dernier, le parti avait déposé une motion en ce sens au conseil d’arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, la proposition recevant l’aval du comité de toponymie.

«Depuis, le dossier est malheureusement perdu dans les dossiers du méandre de l’administration», a ajouté M. Hénault-Ratelle, qui veut relancer le dossier.

À la Ville de Montréal, on assure que la recommandation «suit son cours» et qu’elle est présentement à l’étude.

«La Ville de Montréal trouve primordial de mettre en place un mécanisme amélioré en matière de toponymie. Le nouveau Cadre d’intervention en reconnaissance sera une avancée majeure qui permettra une évaluation plus neutre et globale des différentes suggestions de nomination», a indiqué Alicia Dufour, attachée de presse au cabinet de la mairesse.

Elle a indiqué que les demandes en toponymie pourront bénéficier de ce nouveau Cadre d’intervention «dans les prochaines semaines».