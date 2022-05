Être atteint de COVID-19 sévère équivaudrait à vieillir de 20 ans

Les pertes cognitives dues aux cas graves de COVID-19 seraient équivalentes à vieillir de 20 ans selon une étude britannique parue fin avril.

La déficience cognitive résultant d'un cas de COVID-19 sévère est similaire à celle subie entre l'âge de 50 et 70 ans et équivaut à perdre 10 points de QI, selon une équipe de scientifiques de l'Université de Cambridge et de l'Imperial College de Londres.

Les résultats de l'étude suggèrent que les effets sont encore détectables plus de six mois après la maladie, et que toute guérison est au mieux progressive.

«Nous avons suivi certains patients jusqu'à dix mois après leur infection aiguë, nous avons donc pu constater une amélioration très lente, a expliqué l’un des auteurs de l’étude David Menon. Bien que cela ne soit pas statistiquement significatif, cela va au moins dans la bonne direction, mais il est très possible que certaines de ces personnes ne se rétablissent jamais complètement.»

Cette étude a examiné que des cas hospitalisés, mais l'équipe affirme que même les patients qui ne sont pas suffisamment malades pour être admis peuvent également présenter des signes révélateurs d'une déficience légère.

Une étude a révélé qu'environ une personne sur sept interrogée a déclaré avoir des symptômes comprenant des difficultés cognitives 12 semaines après un test positif à la COVID-19.

Même un cas léger de COVID-19 pourrait provoquer un rétrécissement du cerveau.