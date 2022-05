Premières images de la suite d’Avatar

À sept mois de sa sortie en salle, une première bande-annonce du film Avatar : la voie de l’eau a été dévoilée en ligne, lundi matin.

Photo Courtoisie

Cette suite très attendue du film à succès du réalisateur James Cameron débarquera sur grand écran le 16 décembre prochain. Sorti en décembre 2009, le premier Avatar demeure à ce jour le film le plus lucratif de tous les temps au box-office mondial, avec des recettes de plus de 2,8 milliards de dollars.

L’intrigue d’Avatar : la voie de l’eau sera campée plus d’une décennie après les événements du premier film et tournera autour de la famille Sully (Jake, Neytiri, et leurs enfants), de leurs problèmes, leur volonté de rester en sécurité et des batailles auxquelles ils devront faire face. Ce nouveau chapitre de la saga mettra en vedette notamment Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver et Kate Winslet.

Photo Courtoisie

Pour rafraichir le mémoire des spectateurs, le premier Avatar reprendra l’affiche le 23 septembre.