Tondre le gazon coûtera 30% plus cher

La hausse du prix du carburant aura des répercussions sur les coûts liés à l’entretien des terrains et pour les entrepreneurs qui offrent ce service, les prix ont été revus à la hausse.

«On n’avait pas le choix de revoir les prix. C’est difficile de prévoir avec l’inflation qu’on connaît », a mentionné Michel Leblanc, le propriétaire d’Entreprises M.L.

La facture grimpe aussi pour les municipalités. À Bécancour, les contrats venaient à terme. « On voit l’impact de la hausse du prix de l’essence. On remarque un 30% d’augmentation par rapport à l’an dernier », a expliqué la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.

À Trois-Rivières, la situation est différente. « Le contrat a été octroyé en 2018, pour 2019 et les années à venir. La hausse qu’on connaît n’a pas d’impact sur les opérations cette année », a précisé Mikaël Morrissette, porte-parole suppléant à la Ville de Trois-Rivières.

Il ajoute qu’une augmentation est prévue lors du prochain appel d’offres. «Nos équipes regardent les façons de minimiser les impacts, on reverra peut-être certaines priorités», a rappelé M. Morrissette.

L’inflation pétrolière aura aussi un impact sur le budget des terrains de golf. Au Métabéroutin, cela représente environ 20 000$ de plus en coûts. « On n’avait pas prévu de payer le diesel 2,55$ le litre. On va assumer les coûts cette année. Pas question de refiler la facture au consommateur à court terme », a précisé le propriétaire Clément Ladouceur.

La hausse de l’essence accentue la pression sur les produits électriques. De plus en plus de propriétaires résidentiels se tournent vers les équipements à batterie. Chez Major Mini Moteur à Trois-Rivières, près d’un produit sur deux vendu est électrique.

« Les produits à batterie ont gagné en popularité », a confirmé Jonathan Desmarais, le propriétaire de Major Mini Moteur. Il explique que l’engouement est présent depuis quelques années déjà et « même si le prix de l’essence venait à redescendre, les gens achèteraient tout de même des équipements électriques.»