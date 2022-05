Aube Savard nage à contre-courant depuis qu’elle a perdu son médecin de famille il y a deux ans. La femme atteinte de dysplasie spondylo-épiphysaire est incapable de se trouver un nouveau médecin généraliste pour prendre en charge son dossier.

Sa maladie cause une malformation de l’extrémité de ses os et une destruction de ses articulations.

«C’est un peu comme de l’arthrose fois dix. C’est assez douloureux», a-t-elle raconté en entrevue à l’émission de Denis Lévesque.

Or, Aube Savard doit composer avec de la douleur chronique qui a des impacts sur plusieurs facettes de sa vie, ce qui la force à consulter de nombreux spécialistes.

Incapable d’avoir accès à un médecin de famille, elle multiplie les visites dans des cliniques sans rendez-vous.

«C’est assez essoufflant et, malgré tout ça, je n’ai toujours pas de médecin de famille même si, à chaque médecin que je rencontre, je lui pose la question : ‘’est-ce que vous pourriez me prendre patiente?’’ La réponse invariable, c’est ‘’non, je ne prends plus de nouveaux patients’’», explique-t-elle.

Écoutez l'entrevue d'Aube Savard au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio:

L’automne dernier, elle croyait avoir trouvé un médecin de famille. Celui-ci lui avait dit qu’il s’occuperait de son dossier, avant de revenir sur sa décision.

«À la deuxième rencontre, il m’a carrément dit : ‘’ vous êtes un cas trop lourd, c’est trop compliqué. Ça me prend trop de temps’’», relate Aube Savard.

Cette dernière a désespérément besoin d’un coordonnateur pour faire le pont entre ses nombreux médecins.

«C’est complètement insensé. Je me retrouve avec un orchestre complet, mais je n’ai pas de chef d’orchestre», déplore-t-elle.

Pour l’instant, Mme Savard est contrainte d’effectuer des consultations régulières avec des spécialistes.

«Ce n’est même pas rentable pour le système de santé, parce que ça coûte plus cher de payer des médecins spécialistes que des médecins généralistes», clame Aube Savard.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.