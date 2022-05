Résumé de la 76e journée de la guerre en Ukraine

Les combats s'intensifient dans le sud et l'est de l'Ukraine en cette 76e journée de guerre. Des missiles ont visé la région d’Odessa. L'armée ukrainienne décompte sept frappes et déplore un mort et cinq blessés.

15h30 | Décès du premier président de l'Ukraine indépendante Léonid Kravtchouk

Le premier président de l'Ukraine indépendante et l'un des fossoyeurs de l'URSS, Léonid Kravtchouk, est décédé mardi à l'âge de 88 ans en pleine invasion russe du pays, ont annoncé les autorités mardi.

14h43 | Le défilé militaire russe soulève des questions

En pleine guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a voulu marquer le coup en organisant un défilé militaire d’ampleur pour célébrer la victoire sur le régime nazi.

14h39 | Cybermenaces: le Canada et ses alliés montrent la Russie du doigt

Les cyberattaques de la Russie envers l'Ukraine sont «inacceptables» et «doivent cesser», a condamné le gouvernement canadien, lundi.

13h06 | 44 corps retrouvés sous les décombres d'un immeuble détruit en mars en Ukraine

Les corps de 44 civils ont été retrouvés mardi dans les décombres d’un immeuble détruit en mars à Izioum, une ville sous contrôle russe de la région de Kharkiv dans l’est de l’Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

11h27 | Les États-Unis veulent débloquer 40 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine

Le Congrès américain suit Joe Biden dans son soutien indéfectible à Kyïv, travaillant à débloquer une nouvelle enveloppe pharamineuse de près de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, avec un possible premier vote mardi.

Ces fonds doivent permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés, renforcer sa défense anti-aérienne et combattre les cyberattaques à l'heure où les combats font toujours rage dans l'est et le sud du pays.

11h11 | Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter au Donbass

Vladimir Poutine n'a pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass en Ukraine, mais veut porter le conflit à la Transdniestrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré mardi la cheffe du renseignement américain, Avril Haines.

10h42 | La Russie accusée d'avoir paralysé des satellites pour préparer l'invasion de l'Ukraine

L'Union européenne a accusé mardi les autorités russes d'avoir mené une cyberattaque contre un réseau de satellites une heure avant son offensive contre l'Ukraine pour préparer le terrain.

9h33 | Près des deux tiers des habitants de Kyïv sont revenus

Près des deux tiers des 3,5 millions d'habitants de Kyïv sont revenus dans la capitale ukrainienne, qui s'était vidée de la majorité de ses résidents au début de l'invasion russe le 24 février, a indiqué mardi le maire Vitali Klitschko.

8h14 | «Plus d'un millier» de militaires ukrainiens dont «des centaines de blessés» toujours à Azovstal

«Plus d'un millier» de militaires ukrainiens dont «des centaines de blessés» se trouvent toujours dans l'aciérie Azovstal assiégée par les troupes russes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, a indiqué mardi à l'AFP la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

Après l'évacuation de tous les civils la semaine passée avec l'aide de l'ONU, «plus d'un millier» de militaires dont des «centaines de blessés» demeurent dans les galeries souterraines de ce vaste complexe métallurgique, a-t-elle déclaré à l'AFP au téléphone.

7h57 | La situation en Ukraine avec la journaliste Tetyana Ogarkova

7h33 | Plus de huit millions de déplacés au 3 mai

Plus de 8 millions de personnes étaient déplacées à l'intérieur de l'Ukraine à la date du 3 mai, plus de deux mois après l'invasion du pays par la Russie, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

7h08 | «Près des deux-tiers des habitants de Kyïv sont revenus», selon le maire de la ville

«Près des deux-tiers» des 3,5 millions d'habitants de Kyïv sont désormais revenus dans la capitale ukrainienne, qui s'était vidée de la majorité de ses habitants au début de l'invasion russe le 24 février, a indiqué mardi le maire Vitali Klitschko.

5h45 | Les combats s'intensifient dans l'est et le sud

Les combats s'intensifiaient mardi dans le sud et l'est de l'Ukraine, où les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale.

Des missiles ont aussi visé la région d'Odessa, l'armée ukrainienne décomptant sept frappes et déplorant un mort et cinq blessés. Le président du Conseil européen Charles Michel, en visite surprise lundi dans cette grande ville du sud, a été obligé de se mettre à l'abri.