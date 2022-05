«Je veux me faire aborder dans ma langue chez nous». Richard Martineau revient ce matin sur la candidature de Michelle Setlakwe pour le Parti libéral du Québec (PLQ) dans Mont-Royal-Outremont.

Michelle Setlakwe estime que la Loi sur la laïcité de l’État et la réforme en cours de la loi 101 «vont trop loin, briment les libertés individuelles de certaines communautés, de certains de nos concitoyens».

Bilingue, la candidate est d’avis que les jeunes Québécois bénéficieraient d’apprendre plusieurs langues. Elle déplore aussi, dans la révision de la loi 101, les «quotas» imposés aux cégeps anglophones, qui limiteront le nombre total d’étudiants admis.

«Je suis tellement tanné d’entendre cet argument-là», lance-t-il.

«Ma femme parle quatre langues, je parle français et anglais couramment, si je veux me faire parler en français, ce n’est pas parce que je ne suis pas bilingue, c’est parce que je suis au Québec et au Québec c’est en Français que ça se passe.»

«Je veux me faire aborder dans ma langue chez nous», conclut Richard.

