Le prix de l'essence dépasse les 2 $ à plusieurs endroits au Québec et certains spécialistes pensent que le litre pourrait atteindre 2,20 $ dans les prochaines semaines.

Comment cette flambée des prix vous affecte-t-elle? Revoyez-vous vos plans pour l'été?

Posées sur la page Facebook du Québec, ces questions suscitent de nombreuses réactions.

«On covoiture et on partage l’essence.» -Sandrine

«Cette montée des prix de l'essence va m'affecter professionnellement, car je suis propriétaire d'un commerce où l'on se déplace partout en province avec des camionnettes pour aller faire jouer des jeunes de 10 à 17 ans à des jeux de rôles et on devra probablement revoir nos coûts et tarifs pour assurer la rentabilité de l'entreprise. Au plan personnel on ira moins loin pour les vacances.» -Jean-Luc

«C’est clair qu’on ne voyagera pas cet été, on va profiter des activités autour.» Josianne

«Pourquoi M. Legault n'enlève pas la TVQ sur l'essence ? Ça aiderait les Québécois.» -Fanny

«Les plans de visite en Gaspésie sont remis en question. Ce n’est pas que l’essence, tout coûte plus cher.» -Simon

«Il est temps que le fédéral et le provincial agissent sérieusement et concrètement. Il y a des gens qui vont manger des croûtes au beurre de peanut bientôt.» -Lynda

«Déjà, je ne fais pas beaucoup de kilométrage et possède une hybride, mais j’aimerais bien mon argent ailleurs.» -Lise

«Au bout du compte, c’est toujours la population qui paye.» -Daniel

«On a revu nos plans de vacances, mais au-delà de nos vacances ce sont encore les commerces qui vont être les grands perdants.» -Karine

«On voulait pendre nos passes pour le zoo de Granby, mais comme on est à 2 h de route on va laisser tomber pour cette année et on fera des sorties plus proche de la maison. Les enfants sont déçus.» -Isabelle

«Bien content de ne plus avoir de voiture, c’est rendu pour les riches.» - Jean-François