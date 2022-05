Repêchage de la LNH: le Canadien gagne la loterie

«Les derniers seront les premiers.» Kent Hughes peut maintenant fredonner ce grand classique interprété par Céline Dion, mais composé par Jean-Jacques Goldman.

• À lire aussi: Des funérailles émotives pour Guy Lafleur

• À lire aussi: Sydney remporte le concours Kraft Hockeyville

• À lire aussi: Les Sénateurs ne sont pas à vendre, selon Gary Bettman

Le Canadien reste encore très loin de la terre promise et du sommet de la LNH. Mais le CH a reçu un prix de consolation important pour sa saison misérable où l’équipe a terminé au 32e et dernier rang en gagnant la loterie pour le premier choix au repêchage.

Bill Daly a fait le bonheur des partisans du Tricolore en retournant le gros carton avec le logo bleu, blanc et rouge.

«C’est important pour nous, a dit Hughes lors d’une visioconférence après la loterie qui se déroulait dans les studios de la LNH à Secaucus au New Jersey. C’est aussi un moment important comme DG pour mettre le plan en place afin de revoir l’équipe en séries. C’est une belle journée pour la ville de Montréal aussi. C’est spécial d’avoir le premier choix pour un repêchage qui se déroulera à la maison.»

Sur le plan historique, le Canadien aura le premier choix au total pour la première fois depuis 1980, année où Doug Wickenheiser avait été préféré à Denis Savard.

Il s’agira aussi de la première fois que l’équipe hôte du repêchage grimpera sur la scène en premier depuis Wendal Clark avec les Maple Leafs lors du repêchage de 1985 à Toronto.

Logique respectée

Il n’y a pas toujours de logique dans le monde du sport. Mais pour une fois la logique a tenu la route lors de cette loterie. Le CH avait les probabilités mathématiques les plus grandes de remporter la loterie à 18,5%.

Le pourcentage d’obtenir le premier choix était encore plus élevé à 25,5% puisque cinq équipes ne pouvaient rêver au premier de classe en raison de l’impossibilité de faire un bond de plus de dix positions.

Il y avait 14 boules, numérotées de 1 à 14 dans le boulier. La machine a pigé au hasard les boules 1, 3, 4 et 13. Cette combinaison appartenait au Canadien. Les Devils du New Jersey ont gagné le deuxième tirage, pour grimper de la 5e position à la deuxième place. Les Coyotes de l’Arizona parleront au troisième rang lors du premier tour qui aura lieu le 7 juillet au Centre Bell.

«J’ai vécu un moment spécial et excitant, a résumé Hughes. Tu attends une chose où tu n’as aucun contrôle. Tu deviens nerveux.»

Wright ou Cooley

Depuis plusieurs mois, Shane Wright est décrit comme le futur premier choix au repêchage de 2022. Le centre des Frontenacs de Kingston aura toutefois de la compétition pour le trône. L’Américain Logan Cooley, un autre joueur de centre, se retrouvait au premier rang sur la liste de plusieurs équipes de la LNH.

«Il n’y a pas juste Wright, a prévenu un recruteur de l’Ouest. Cooley est un attaquant encore plus dynamique et explosif. Il pourrait détrôner Wright.»

En bon politicien, Hughes a caché ses cartes.

«Je ne veux pas y répondre maintenant, a répondu l’ancien agent de joueurs. J’attendrai au 7 juillet. Je ne veux pas dévoiler mon jeu.»

Questionné à savoir s’il pourrait explorer la possibilité d’une transaction avec son premier choix, Hughes a encore une fois opté pour la prudence.

«Je trouve que dans la vie, on est toujours mieux d’écouter tout le monde. En ce moment, ce n’est pas une chose qu’on discute entre Jeff (Gorton), John (Sedgwick) et les recruteurs. Si on reçoit des appels, on écoutera. Mais ce n’est pas dans nos plans de conclure un échange.»

Encore du travail

Le CH poursuivra sa cueillette de données lors des prochaines semaines. Hughes et Gorton travailleront de concert avec Martin Lapointe, le directeur du recrutement amateur, et Nick Bobrov, co-directeur du recrutement amateur. Pour épier les plus beaux joyaux pour ce repêchage il y aura au menu : les séries éliminatoires dans la LHJMQ, la OHL et la WHL, le Championnat du monde de hockey à Helsinki et la Coupe Memorial.

Il s’agira du premier repêchage du Tricolore après l’ère de Trevor Timmins.

Pour rebâtir cette équipe en déroute, Hughes partira à la chasse en suivant des critères importants.

«On veut établir une culture, je le dis depuis mon arrivée avec l’équipe. On doit repêcher des joueurs talentueux, mais aussi des joueurs avec du caractère, des qualités de meneur et des gars d’équipe. Nous voulons bâtir une équipe qui pourra gagner à long terme.»

Ordre du repêchage

1 - Canadien de Montréal

2 - Devils du New Jersey

3 - Coyotes de l’Arizona

4 - Kraken de Seattle

5 - Flyers de Philadelphie

6 - Blackhawks de Chicago

7 - Sénateurs d’Ottawa

8 - Red Wings de Detroit

9 - Sabres de Buffalo

10 - Ducks d’Anaheim

11 - Sharks de San Jose

12 - Blue Jackets de Columbus

13 - Islanders de New York

14 - Jets de Winnipeg

15 - Canucks de Vancouver

16 - Golden Knights de Vegas

À noter que les choix des Blackhawks de Chicago et des Golden Knigts de Vegas ont respectivement été échangés aux Blue Jackets de Columbus et aux Sabres de Buffalo.