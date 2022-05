Une année pour célébrer le 100e anniversaire de la naissance de René Lévesque

De nombreuses commémorations auront lieu cet été pour célébrer le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, figure marquante de l’histoire du Québec.

C'est à partir de la Fête nationale 2022, et jusqu'à celle de 2023, que se tiendra l'«Année Lévesque», une occasion d'honorer la mémoire du 23e premier ministre du Québec. Les célébrations commenceront le 13 juin prochain, à Montréal, alors qu'une table ronde a été organisée à la Grande Bibliothèque avec pour thème René Lévesque. Une série d'autres activités se dérouleront tout au long de l'année. Au nombre de celles-ci, il y aura un «Grand entretien» avec Lucien Bouchard, un autre ex-premier ministre du Québec, à la clôture des Rendez-vous d'histoire de Québec, le 14 août, ainsi que l’exposition «René et Lévesque» qui s’ouvrira au Musée de la civilisation le 17 novembre. Un spectacle-hommage à René Lévesque et à la langue française est également dans les carnets pour février 2023 à Montréal.

«Parce que les Québécoises et les Québécois se sont reconnus en lui, René Lévesque fait partie de cette lignée de personnes qui ont profondément changé le cours de notre histoire récente. Il a transformé notre façon de parler de nous, de concevoir notre identité comme forgée dans l'affirmation et la fierté», a déclaré le président de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, via un communiqué de la Fondation René-Lévesque.

De plus, le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a tenu à souligner le 45e anniversaire de la Charte de la langue française, le 26 août, en même temps que le 100e anniversaire de René Lévesque.

«La contribution fondamentale de ce grand homme à l'avenir de la langue française au Québec doit être connue de tous, particulièrement des jeunes générations. Comme M. Lévesque l'était, nous pouvons être fiers de parler français et de former une nation unique au parcours exceptionnel», a-t-il indiqué.

Déroulement des activités

- Jusqu'au 21 août : exposition en lien avec la bande dessinée «Quelque chose comme un grand homme», Québec

- Juin 2022 : hommage lors de la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec

- 23 et 24 juin 2022 : hommage dans le cadre de la Fête nationale du Québec

- 14 août 2022 : grand entretien avec Lucien Bouchard lors de la clôture des Rendez-vous d'histoire de Québec

- 24 août 2022 : 100e anniversaire de naissance/Inauguration de «Sur les traces de René Lévesque», Montréal/Commémoration et portes ouvertes, Espace René-Lévesque, New Carlisle

- 26 août 2022 : 45e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française

- 17 novembre 2022 : ouverture de l'exposition «René et Lévesque» au Musée de la civilisation, Québec

- Février 2023 : spectacle hommage à René Lévesque et à la langue française, Montréal

- Juin 2023 : activité dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, Musée de la civilisation, Québec