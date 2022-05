Les propos du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, questionné sur la pertinence de fermer le chemin Roxham, ne reflètent pas la réalité sur le terrain, croient les jouteurs.

En mêlée de presse, M. Trudeau a qualifié le système d’immigration canadien de «rigoureux».

«Si le chemin arrivait au Parlement d’Ottawa, penses-tu qu’il aurait le même discours complètement débile et déconnecté de la réalité?», demande Stéphane Bédard à La Joute.

Pour démontrer que le système n’est pas aussi «rigoureux» que le prétend le premier ministre, le jouteur donne en exemple les très longs délais auxquels doivent faire face les Canadiens qui souhaitent obtenir un passeport.

«C’est d’une débilité sans nom d’entendre ça», ajoute-t-il.

Stéphane Bédard qualifie d’ailleurs les services d’immigration du pays d’«inadéquats en terme de traitement».

«Qu’est-ce qu’on fait de plus pour contrer cette immigration illégale qui utilise, justement, notre incapacité à traiter les demandes correctement. C’est aussi simple que ça. On est des cons invités au diner de cons», déclare-t-il.

Emmanuelle Latraverse soutient de son côté que le gouvernement «ouvre une brèche» en permettant aux réfugiés d’entrer au Canada par le chemin Roxham.

«À partir du moment où le gouvernement laisse la situation au chemin Roxham s’envenimer et perdurer pendant des années, il ouvre une brèche très grande dans la légitimité et le sérieux de ce système d’immigration, et ça, c’est lourd de conséquences», affirme-t-elle.

