Edmonton: plus d’une centaine d’accusations de maltraitance animale à l’endroit d’un seul homme

Un Edmontonien a fait l’objet de 126 accusations mardi pour maltraitance animale, soit quelques mois après la découverte de centaines de reptiles et amphibiens en piètre état à son domicile en 2021.

Il a été accusé de 37 infractions au terme de l’article sur la cruauté envers les animaux du Code criminel, en plus de 89 chefs d’accusation pour avoir contrevenu à la Loi sur la protection des animaux de l’Alberta, tels que rapportés dans un communiqué émis par la police d’Edmonton.

Les autorités avaient été déployées sur les lieux pour un incendie en 2021 et ont fait la découverte de près de 700 reptiles et amphibiens dans un état précaire, dont plusieurs étaient morts avant même le feu.

Les accusations consistent, entre autres, d’avoir laissé volontairement un animal être en douleur et de lui avoir causé du mal inutilement.

L’Edmontonien devra aussi confronter la loi pour ne pas avoir fourni un habitat et un environnement convenable aux amphibiens et aux reptiles en sa possession.

«Quand on pense à la cruauté envers les animaux, on imagine directement des chats et des chiens ; cette investigation vient nous rappeler la souffrance que peuvent endurer de nombreux animaux exotiques en possession d’importateurs», a fait valoir l’agent Ilka Cunningham.