Il se fait greffer un orteil en guise de pouce

Un homme qui a perdu son pouce dans un accident de travail a eu la chance de se faire greffer le gros orteil de son pied gauche sur sa main.

• À lire aussi: Interventions médicales: moins de temps d’attente, mais...

• À lire aussi: Elle donne un rein à un inconnu

• À lire aussi: Un bébé évite une chirurgie à cœur ouvert

Hugo Desnoyers ne pensait pas pouvoir retrouver un jour toute sa main. Manuel de nature, il ne pouvait plus tatouer, sculpter et vaquer à ses autres passe-temps.

Papa d’une fillette de quatre ans, il ne pouvait d’ailleurs plus jouer avec son enfant comme il le faisait par le passé.

«Depuis un an, [la petite] aimerait ça se faire prendre. Je ne peux plus la prendre ou jouer avec elle... Je ne veux pas non plus brimer sa jeunesse pour un pouce qui ne fonctionne plus», a avoué M. Desnoyers de son lit d’hôpital, à la suite de la greffe.

La chirurgie n’a pas été chose simple; 14 heures d’opération et deux équipes médicales auront été nécessaires pour que M. Desnoyer ait son gros orteil greffé à sa main gauche. L’homme aura du travail à faire pour retrouver la motricité dont il jouissait avant son accident, mais il semble être sur la bonne voie.

La chirurgienne en charge, Dre Dominique Tremblay, a même affirmé qu’il s’agissait d’un des plus gros défis de sa carrière: «pour nous, c'est vraiment un des moments clés dans une année et dans une carrière parce qu'on sait que l'on a fait une différence dans la vie de nos patients.»

Hugo Desnoyers a dit à l’équipe de LCN qu’enfin, «il pourra se tourner les pouces».