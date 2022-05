Le Canada doit-il craindre une 3e Guerre mondiale?

La poursuite des combats en Ukraine ne laisse rien présager de bon, mais à quoi doivent s’attendre les Canadiens? Doit-on craindre la menace nucléaire? Un expert répond aux questions.

• À lire aussi: EN DIRECT | 77e jour de guerre en Ukraine

Si la Russie domine en termes d’armes nucléaires, les États-Unis ne se trouvent pas bien loin derrière. Parmi ses 6257 armes nucléaires, Vladimir Poutine en compte 4497 actives. Les États-Unis, eux, comptent 3750 armes de disponibles dans les 5550 qu’elles possèdent.

Même s’il ne faut pas sous-estimer les tactiques du président russe, Charles-Philippe David, fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand, croit qu’un recours à l’arme nucléaire n’est pas pour demain

«Une menace nucléaire ne fait aucun sens puisqu’il s’agit, comme le consacre l’expression, de la destruction mutuelle assurée. Ce serait de la folie que de tirer une arme nucléaire et risquer des représailles.»

D’autres s’inquiètent aussi du sort du Canada si la situation devait s’envenimer davantage. Une troisième guerre mondiale est-elle à prévoir?

«On est loin encore d’une telle situation. Il faudrait que Poutine décide, et ce serait de la folie, d’élargir non seulement les combats mais aussi le théâtre des opérations. [...] Avec les armes nucléaires, ce serait un scénario complètement suicidaire pour [Vladimir Poutine]. Quel est son intérêt à faire ça?, a expliqué M. David.

Malgré les avancées des forces armées russes en Ukraine, Charles-Philippe David croit que le pays victime de l'invasion ne prévoit pas s'avouer vaincu de sitôt.

«Je pense que l’Ukraine ne capitulera jamais, à moins que Poutine décide de se fâcher et d’utiliser les armes chimiques, les armes nucléaires et Dieu sait quoi encore. [...] Je ne vois pas l’Ukraine perdre, et ce n’est pas dans notre intérêt non plus.»

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.