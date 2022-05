Le Dr Luc Boileau fait le point cet après-midi

Le directeur national de santé publique par intérim, Dr Luc Boileau, fera le point sur l'évolution de la situation actuelle de la COVID-19 au Québec à 13h.

Il doit être accompagné de la conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Dre Marie-France Raynault, et de la pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, professeure titulaire à l'Université de Montréal et présidente du CIQ, Dre Caroline Quach.

Hier, le bilan du Québec faisait état de 35 décès et d’une diminution des hospitalisations. La province compte actuellement 1901 personnes hospitalisées en raison du virus.

Samedi, les Québécois pourront laisser tomber le port du masque dans les endroits publics.