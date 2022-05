Patrick Emmanuel Abellard reprend «King Dave»

Patrick Emmanuel Abellard va reprendre son solo qui a séduit la critique et les amateurs l'an dernier en remontant sur scène chez Duceppe avec la pièce «King Dave».

Les nouvelles représentations seront offertes du 16 au 19 juin, dans une mise en scène de Christian Fortin.

Dans la pièce d’Alexandre Goyette – qui l’a retravaillée entièrement avec le comédien Anglesh Major –, il est question des rues sombres et des quartiers plus démunis de Montréal, ainsi que de délinquance. La refonte a aussi permis d’ajouter des enjeux liés à l’identité, à l’appartenance et au racisme systémique.

La musique est l’œuvre de l’autrice-compositrice-interprète Jenny Salgado.

La tournée de l’an dernier avait caracolé à travers la Belle Province. Dans «Le Journal», notre collègue Yves Leclerc disait que «Patrick Emmanuel Abellard livre, avec beaucoup de justesse, une panoplie d’émotions». Il parlait aussi d'«un texte imposant, intense, parsemé d’humour».

Voici le synopsis de «King Dave»: une rencontre improbable dans un party, un premier vol, une altercation dans un bar, un incendie dans un parc. Une peine d’amour, une trahison. En quelques jours, presque par accident, la vie de Dave bascule. Submergé par la peine, la colère et la peur, le jeune homme enchaîne les mauvaises décisions, se prend le bras dans l’engrenage de la violence et plonge dans une rapide descente aux enfers. Où se terminera sa chute?

Plus d’information est disponible en ligne [duceppe.com/king-dave-2/] relativement aux représentations proposées au Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts du 16 au 19 juin.