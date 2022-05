La chaine de restauration rapide Dic Ann’s doit mettre ses projets d’expansion sur la glace en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

«On espère que oui. On va essayer une fois que la pénurie de main-d'oeuvre sera revenue à la normale. On aimerait avoir plus de succursales à travers le Québec», mentionne le directeur du développement, Anthony Zammit.

L’entreprise québécoise ne veut pas faire appel à la robotisation pour pallier ce problème puisqu’elle a peur de perdre un peu de saveur dans leur nourriture.

«J'aime la technologie beaucoup, mais il y a quelque chose encore avec la connexion physique, avec du monde», dit-il.

Une fierté

Les restaurants Dic Ann’s tentent de faire concurrence au grand du marché de la restauration comme McDonald’s et Burger King.

«Honnêtement on est très fiers avec notre produit, avec ce qu'on a. C'est un produit qui est pour tout le monde. Peu importe où tu viens dans la vie, tout le monde veut manger un hamburger. C'est quelque chose de spécial dans la restauration», souligne le directeur.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus.