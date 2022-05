Une formation en entretien de sites touristiques

Le Service aux entreprises du Centre de services scolaires (CSS) des Rives-du-Saguenay lancera en juin une nouvelle formation en Opération et entretien d'unité récréotouristique qui permettra de fournir de la main-d'œuvre aux entreprises de la région.

• À lire aussi: Tourisme: 10 millions $ pour de nouvelles lignes aériennes internationales

• À lire aussi: 92 M$ pour soutenir le développement du tourisme

Comme partout ailleurs, la pénurie de main-d'œuvre affecte l'industrie touristique. Les besoins sont criants, et plus encore avec l'été qui arrive. Dans la région, on espère que cette initiative du CSS des Rives-du-Saguenay, qui travaillera en collaboration avec le CSS de la Beauce-Etchemin, aidera l’industrie.

«On est touchés comme tous les secteurs, la composante humaine dans l'offre touristique est très importante. Ce sont des employés qui sont cruciaux pour avoir une expérience de qualité», a expliqué Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La nouvelle formation permettra de donner un coup de pouce aux entreprises récréotouristiques. «On a deux volets opérations et entretiens, le service à la clientèle par exemple, il y a l'entretien la réparation, la construction. C'est tellement diversifié au niveau des tâches, ils peuvent faire de la pêche et de la chasse», a confirmé Thierry Gagnon, conseiller pédagogique chez Projet Compétences.

Le cours est de 720 heures incluant les stages, qui seront rémunérés. Les diplômés développeront une expertise pour travailler pendant les quatre saisons.

«Le fait d'avoir une formation permet de travailler l'été et l'hiver, ils peuvent travailler dans les centres de ski et les campings», a affirmé M. Gagnon à TVA Nouvelles, mercredi.

Chez Contact Nature, cette nouvelle est très bien accueillie. La formation rendra les élèves polyvalents et permettra de répondre aux besoins des entreprises récréotouristiques de la région.

«Il y a tout un travail d'arrière-plan, la qualité qui participe à l'expérience client, l'effet "wow". Le fait que les sentiers soient bien entretenus, c'est vraiment important», a confirmé son directeur général, Marc-André Galbrant.

Selon lui, cette formation est une partie de la solution à la pénurie de main-d'œuvre. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site web de Projet Compétences.