Une sixième vague plus meurtrière au Bas-Saint-Laurent

La sixième vague de la COVID-19 a frappé fort dans le Bas-Saint-Laurent, la région ayant malheureusement enregistré de nombreux décès depuis le début de l’année, beaucoup plus que dans les vagues précédentes.

• À lire aussi: «La situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens»

• À lire aussi: Les hospitalisations en baisse de 54

• À lire aussi: Le Québec enregistre 35 décès supplémentaires

Du 13 mars 2020 au 30 avril 2022, 163 Bas-Laurentiens ont succombé au virus. Pour les cinq premières vagues, la région cumulait 64 décès en date du 3 janvier 2022.

Pendant la sixième vague, plus d’une centaine de résidents du Bas-Saint-Laurent ont cependant succombé à la maladie. Au total, 60 % des décès survenus depuis le début de la pandémie l’ont été depuis le début de l’année 2022. Et le mois d’avril a été particulièrement difficile, puisque 26 % des décès sont survenus pendant ce mois.

Les personnes de 60 ans et plus représentent plus de 95 % des décès. Parmi ceux-ci, on compte 46 personnes de 90 ans et plus, 62 de 80 à 89 ans et 47 pour les 60 à 79 ans.

Moins de cinq décès ont eu lieu pour la tranche d’âge des 55 à 59 ans et moins de cinq pour les moins de 54 ans. Sur les 163 victimes, 93 étaient des hommes et 70 des femmes.

La MRC de Rivière-du-Loup a été la plus touchée depuis le début de la pandémie, avec 30 résidents de ce secteur qui ont perdu leur combat face à la COVID-19.

La Matanie a enregistré 27 décès, la MRC de Rimouski-Neigette a perdu 24 résidents et le Témiscouata a cumulé 19 décès. La Matapédia a signalé 18 pertes de vie, Les Basques en a rapporté 18, le Kamouraska 15 décès et La Mitis, 12.