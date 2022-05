Le Québec connaît une semaine exceptionnelle de soleil et de chaleur. Des records sont battus à plusieurs endroits à travers la province et on parle même d'une possible canicule pour le sud du Québec.

Comment vivez-vous ça? La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite de nombreuses réponses.

«L'hiver a été tellement long que ce beau temps est apprécié plus que jamais.» -Jean

«On arrive de la Floride et c’est super, il n’y a pas trop de différence de température pour l’instant.» -Sylvie

«Le beau temps et la chaleur apportent leur lot de plaisirs et de bonne humeur, surtout après de longues semaines de temps froids. Vive cette nouvelle saison estivale!» -Jean-Luc

«Dans le coin de Baie-Comeau, il a fait 24° hier et il y a encore de la neige! Essayez de battre ça!» -Hélène

«C'est fou comme la température peut jouer un rôle important sur l'humeur des gens. Surtout après deux ans de restrictions et confinement. Vive l'été !» -Benoit

«On profite de la belle température. On est dehors le plus possible.» -Line

«Ça fait un bien immense! Soleil, chaleur me redonnent de l'énergie et me font du bien ! Je déteste l'hiver et le froid, donc ce n’est pas moi qui va me plaindre actuellement!» -Lyne

«Il était temps !» -T-na

«Chez nous, l'air conditionné est installé depuis début mai et on a juste à peser sur le bouton, on a des Mr. Freeze plein le congélateur.» -Pascale

«J’en profite pour faite mes travaux à l’extérieur suivis d’un bon verre en fin d’après-midi dans le gazebo! Vivre l’été!» -Carole

«C'est merveilleux. On en profite au maximum pour terminer les travaux entrepris à l'extérieur et planter nos fleurs.» -Sylvie

«On profite du soleil, on se détend! Pas déçue de ce beau temps!» -Nini