Résumé du 78e jour de guerre en Ukraine

La guerre se poursuit en Ukraine pour une 78e journée, alors qu'une frappe dans le nord-est du pays a fait au moins trois morts et douze blessés.

16h02 | Présentation à Cannes du dernier film d'un réalisateur tué à Marioupol

Le dernier film du réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius, tué début avril à Marioupol en Ukraine où il l'avait tourné, sera présenté hors compétition au Festival de Cannes, qui l'a annoncé jeudi.

15h11 | Exécution de civils non armés: «Je n’ai pas de mot pour le décrire» -Rémi Landry

14h56 | Plus de 6 millions d’Ukrainiens réfugiés à l’étranger

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève.

14h39 | L'Ukraine, grande favorite du concours de l'Eurovision

Outre son indéniable talent basé sur des rythmes ensorcelants mêlant hip-hop et musique traditionnelle, le groupe ukrainien Kalush Orchestra surfe aussi sur une déferlante de sympathie envers son pays en guerre, avec en ligne de mire la victoire à la finale de l'Eurovision samedi soir à Turin.

13h55 | Le Canada enverra un général de ses Forces armées en Lettonie

Le Canada enverra un général de ses Forces armées (FAC) dans la ville d’Adazi, en Lettonie, pays où des centaines de soldats canadiens sont déjà déployés afin de protéger l’Europe de l’Est de toute incursion russe.

13h18 | Le G7 doit protéger les pays pauvres des effets de la guerre en Ukraine

AFP

Les pays les plus défavorisés doivent être protégés des répercussions de la guerre en Ukraine, a estimé jeudi la ministre allemande des Affaires étrangères à l'ouverture d'une réunion avec ses homologues du G7 dans le nord de l'Allemagne.

13h04 | Des bourses d’études pour les réfugiés ukrainiens

AFP

Près d’une quarantaine de collèges et instituts canadiens offriront des bourses d’études et autres soutiens financiers aux étudiants ukrainiens.

12h36 | Exactions en Ukraine: l'ONU resserre son étau sur Moscou

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a resserré jeudi son étau sur la Russie en approuvant à une écrasante majorité la création d'une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes d'occupation russes.

«Au même moment, des représentants de l'ONU à New York ont réclamé l'arrêt des bombardements d'écoles en Ukraine en dénonçant par ailleurs leur utilisation à des fins militaires.

11h30 | Azovstal: Kyïv discute avec Moscou de l'évacuation de 38 soldats grièvement blessés

AFP

Kyïv mène des «pourparlers difficiles» avec la Russie sur l'évacuation de 38 soldats ukrainiens grièvement blessés, qui se trouvent dans les sous-sols de l'aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, assiégée par les forces russes.

11h05 | Crime de guerre: une vidéo à glacer le sang montre l’exécution de deux civils

Bien que la guerre en Ukraine semble loin d’être terminée, les enquêtes pour crimes de guerre perpétrés depuis le début de l’invasion russe se multiplient, et certaines preuves glacent le sang.

capture d'écran | CNN

10h50 | À Kyïv, le retour de milliers de réfugiés, prêts à «s'habituer à la guerre»

«Je suis si contente d'être là», se félicite Maria Pchenytchna, 16 ans, après avoir retrouvé sur le quai de la gare de Kyïv son père Iouriï, 57 ans.

L'adolescente fait partie des milliers de femmes et enfants qui retournent actuellement dans la capitale ukrainienne après avoir fui à l'étranger au début de la guerre, malgré les incertitudes. «Je suis reconnaissante envers les gens à l'étranger mais mon foyer me manquait. Ma mère est ici avec mon chien», dit-elle.

L'ONU a réclamé jeudi l'arrêt des bombardements d'écoles en Ukraine en dénonçant dans le même temps leur utilisation à des fins militaires, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée à la demande de la France et du Mexique.

10h38 | Invasion russe de l'Ukraine: l'ONU réclame l'arrêt des bombardements d'écoles

7h24 | La Finlande fait un grand pas vers l’OTAN, nouvelles perturbations gazières

La Finlande a fait jeudi un grand pas vers une adhésion à l’OTAN, Moscou dénonçant une «menace» pour la Russie, tandis que les livraisons de gaz russe à l’Europe via l’Ukraine accusaient de nouvelles perturbations, témoin des chamboulements géopolitiques et énergétiques induits par deux mois et demi de conflit.

Le président et la première ministre de Finlande, Sauli Niinistö et Sanna Marin, se sont dit favorables jeudi à une adhésion «sans délai» à l’OTAN, prélude à une candidature formelle dimanche de ce pays nordique, qui partage 1 300 km de frontière avec la Russie et fut longtemps contraint à une espèce de neutralité forcée par Moscou.

6h03 | La Finlande dans l'OTAN serait «assurément» une menace pour la Russie

L'adhésion de la Finlande à l'OTAN serait «assurément» une menace pour la Russie, a estimé jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«L'élargissement de l'OTAN et le rapprochement de l'Alliance de nos frontières ne rend pas le monde et notre continent plus stable et plus sûr», a déclaré M. Peskov à la presse, répondant «assurément» à la question de savoir si la Russie considèrerait une entrée de la Finlande dans l'OTAN comme une menace.

5h35 | Ukraine: trois morts et 12 blessés dans une frappe russe dans le nord-est

Une frappe aérienne russe sur la ville de Novgorod-Siverskiï, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait au moins trois morts et douze blessés dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé jeudi les services de secours locaux à l'AFP.

«Il y a trois personnes tuées et douze blessées à la suite d'une frappe» sur Novgorod-Siverskiï, a affirmé un porte-parole des secours, donnant un premier bilan.