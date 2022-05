Léger recul des profits chez Québecor

Québecor a annoncé jeudi ses résultats financiers marqués par une légère baisse de son bénéfice net au premier trimestre de l’exercice financier 2022.

Pour la période de trois mois terminée à la fin mars, le conglomérat a rapporté un bénéfice net de 117,1 millions $ comparativement à 120 millions $ au trimestre correspondant de l’an dernier.

Sur la même période, le bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé de 121,3 millions $ au premier trimestre de 2021 à 121,4 millions $, à la fin mars. Par action de base, le bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé de 49 cents à 51 cents.

Par ailleurs, les revenus de Québecor se sont élevés à 1,09 milliard $, soit un recul de 3,1 millions $ par rapport au premier trimestre 2021.

Les flux de trésorerie d’exploitation ajustés ont cru seulement de 2,8 % pour atteindre 316 millions $, en raison notamment de la baisse de 18,5 millions $ des acquisitions d’actifs incorporels.

L’entreprise a fait savoir que la pandémie de COVID-19 a impacté en partie les résultats de Québecor, notamment dans les secteurs média et sport et divertissement.

«Québecor a continué de bien performer dans l’environnement concurrentiel du Québec, avec des [unités génératrices de revenus (« UGR »] en hausse dans ses services de téléphonie mobile, d’accès Internet et de VSDA, ainsi que des parts de marché en croissance au Réseau TVA et dans les chaînes spécialisées», a indiqué dans un communiqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

«Les services phares de Vidéotron, soit la téléphonie mobile et l’accès Internet, continuent d’attirer un nombre grandissant de clients, avec des hausses respectives de 123 200 lignes, ou 8,2 %, et de 41 200 clients, ou 2,3 %, au cours des 12 derniers mois», a-t-il ajouté.

«Nous sommes confiants face à l’avenir et nous gardons le cap sur l’exécution disciplinée de nos priorités stratégiques ainsi que sur la saine gestion de nos actifs, guidés par notre volonté de créer de la valeur à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes», a précisé le grand patron de Québecor.