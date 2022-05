De Chicoutimi à Portneuf, les expositions agricoles seront de retour cet été aux quatre coins de la province, et ce, au plus grand bonheur des Québécois.

Mis sur pause pendant deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, les expositions agricoles, qui attirent plus d’un million de personnes chaque été, pourront renouer avec leur public.

«Ça fait partie des traditions des Québécois; en moyenne, les expositions ont plus de 100 ans d’existence», a souligné Lee Patterson, membre de l’Association des expositions agricoles du Québec, à l’émission À vos affaires.

À l’époque, les expositions agricoles servaient de Chambre de commerce aux populations. Les participants partageaient des trucs et astuces d’agriculture. «Si votre blé était plus beau que le voisin, on voulait savoir pourquoi», dit M. Patterson.

Au fil des ans, les expositions agricoles ont adopté un volet plutôt éducatif; les agriculteurs partagent toujours leurs techniques, mais les gens viennent aussi pour les animaux, les manèges et les différents kiosques.

«Il n’y a pas que les vaches qui sont là», a ajouté M. Patterson à la blague.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.