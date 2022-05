Maripier Morin sera maman dans deux semaines

L’animatrice Maripier Morin sera très bientôt maman. La femme de 35 ans doit accoucher dans environ deux semaines. Elle en a fait l’annonce dans une publication Instagram.

«Dans plus ou moins 2 semaines, je serai maman. Mon chum me dit que je le suis déjà depuis tout près de 9 mois et il n’a pas tout à fait tort», écrit-elle sous une photo montrant son ventre arrondi.

Elle profite de sa publication pour rendre hommage à sa mère, Marie-Claude.

«J’aime beaucoup la phrase: « toutes les femmes ont un costume de Wonder Woman sous leur pyjama». Mais sachez que Wonder Woman, elle, à un costume de Marie-Claude».

Son amoureux, Jean-Philippe Perras, a partagé la publication en story.

