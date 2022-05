[PHOTOS] Le Centre intégré de cancérologie bientôt ouvert à Québec

Les médias ont été invités à visier le Centre intégré de cancérologie (CIC) sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui sera accessible dès le mardi 17 mai.

Le CIC regroupe les principaux services ambulatoires spécialisés et surspécialisés offerts en cancérologie au CHU de Québec–Université Laval, comme la radio-oncologie, les consultations externes en cancérologie, la chimiothérapie et la recherche clinique.

Crédit Diane Tremblay

Le CIC est le plus grand centre de cancérologie au Québec et parmi les plus grands au Canada. Les activités d’oncologie digestives et du Centre des maladies du sein font partie du CIC, mais demeurent respectivement à l’Hôpital Saint-François d’Assise et à l’Hôpital du Saint-Sacrement.

L’intégration des activités cliniques, jumelées à l’ajout de 4 appareils de traitement en radio-oncologie, pour un total de 14, permettra d’offrir près de 39 000 consultations supplémentaires en oncologie et plus de 6 000 traitements d’hémato-oncologie de plus annuellement.