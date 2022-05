Tabassé pendant que sa conjointe est ligotée dans la salle de bain

Un homme de 31 ans a été tabassé, ligoté et menacé d’une arme à feu, tandis que sa conjointe aurait été attachée et placée dans la salle de bain, jeudi avant-midi, lors d’une violation de domicile survenue dans une tour à condos de l’Île-des-Sœurs, à Montréal.

Les événements se sont produits vers 10 h, au 29e étage du gratte-ciel situé sur la rue de La Rotonde.

Selon nos informations, au moins deux suspects auraient forcé leur entrée dans le condomnium des victimes. Ils se seraient présentés sur place pour livrer un colis «en main propre seulement».

En ouvrant la porte, l’occupant des lieux aurait immédiatement été frappé en plein visage. Les suspects auraient maîtrisé la femme et s’en seraient pris physiquement à son conjoint.

Ils auraient ensuite exigé que leur victime leur divulgue un mot de passe.

Au moins l’un des suspects était en possession d’une arme à feu, selon nos informations.

Aucun coup de feu n’aurait cependant été tiré lors des événements.

La femme n’aurait pas été blessée, mais son conjoint en est sorti passablement amoché, principalement au niveau du visage.

Lorsqu’il a quitté la tour à condo sur une civière, sa tête était couverte de bandages et on pouvait apercevoir diverses blessures près de ses yeux.

Les suspects ont pris la fuite après le crime et n’ont pas encore été retrouvés. On ignore s’ils ont volé quelque chose ou non dans le domicile des victimes.

Le crime s’est produit au même endroit où une femme avait été étranglée à mort dans sa voiture, en septembre 2020, dans le stationnement souterrain de l’immeuble.