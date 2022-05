Un homme arrêté pour meurtre à Beauport

Un homme dans la trentaine a été arrêté à la suite d'un meurtre survenu tôt vendredi matin, dans le secteur de Beauport, à Québec.

Ce sont des citoyens qui ont contacté les autorités peu avant 4h30, après avoir retrouvé la victime, un homme d’une trentaine d’années, grièvement blessée. L’individu gisait au sol dans le stationnement d’un immeuble à logements de l’avenue Saint-Narcisse.

La victime a été transportée vers un centre hosptialier où son décès a été constaté, a fait savoir David Pelletier, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), dans un communiqué.

Le suspect dans cette affaire avait pris la fuite avant l’arrivée des agents de la paix. Mais il a été intercepté vers 5h10, dans une résidence de l’arrondissement de Saint-Sauveur, après un déploiement policier important.

L’homme aussi âgé d’une trentaine d’années est actuellement détenu et devrait comparaitre au palais de justice de Québec dans la journée.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Une bagarre qui a mal tourné?

L’unité des crimes graves mène actuellement l’enquête pour faire la lumière sur les circonstances du drame, a fait savoir le SPVQ. Sur les lieux du crime, des débris

Le poste de commandement, plusieurs patrouilleurs, des membres de l’Unité d’identité judiciaire et de l’Unité canine ont aussi été déployés sur place. Pour le moment, on ne connait pas encore le lien entre la victime et l’agresseur.

Cependant, des voisins disent avoir entendu des cris liés à une bagarre quelques heures avant la découverte de la victime.

«Il y avait deux gars et deux filles qui avaient l’air de se poussailler et qui criaient vers 1h du matin dans le parking. On se serait jamais douté que ça virerait comme ça!», raconte Marc-Antoine Pouliot, résident de l’immeuble voisin.

Évidemment, l’incident a eu l’effet d’une bombe dans le quartier qui, nous assure-t-on, est habituellement plutôt tranquille.

«Ça fait quatre ans que j’habite ici et c’est la première fois qu’on voit quelque chose du genre ici. Quand on s’est levé ce matin, on n’en revenait pas. C’est bizarre tout ça!», souligne Tristan Lemire.

MARCEL TREMBLAY/Agence QMI

Une autre agression

Si le décès de la victime devait se confirmer, il s’agirait du deuxième meurtre à survenir sur le territoire de Québec depuis le début de l’année.

Rappelons qu’un sexagénaire a perdu la vie près du lac Saint-Charles le 6 avril dernier, tué par un homme en psychose.

Par ailleurs, un autre événement similaire est survenu dans l’arrondissement de Beauport la semaine dernière. Cette fois-ci, Michel Boucher, 51 ans, a été accusé de tentative de meurtre sur sa conjointe de 46 ans après avoir été arrêté une première fois par les policiers quelques heures plus tôt.