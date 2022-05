La CAQ doit davantage saisir l’urgence climatique, selon Marchand

Le gouvernement devrait saisir davantage l’urgence climatique, a clamé Bruno Marchand, au terme d’une présentation où les élus ont discuté des conséquences du réchauffement qui coûtent cher aux Villes.

«On va prendre le mur», a lancé le premier élu de Québec. «Je pense que le gouvernement doit plus saisir l’urgence. Pas dans son discours. Dans son discours on l’entend. Dans sa capacité de poser des gestes concrets et vigoureux et de donner des moyens aux municipalités.»

Les changements climatiques n’ont pas que des effets sur la qualité et l’air et de l’eau, mais a aussi un impact important dans les poches des Villes, qui peuvent subir des hausses de dépenses de 30 %, ont appris les élus du Québec, vendredi.

Impacts financiers

En effet, lors des Assises de l’Union des municipalités du Québec, lors d’un grand forum sur le climat, on a présenté les résultats préliminaires d’une étude réalisée par WSP sur l’impact des changements climatiques sur les finances municipales.

L’économiste Charles-Antoine Gosselin a expliqué que les événements extrêmes seront plus fréquents au cours des prochaines années et que ceux-ci provoquent un «choc» et une augmentation de 30 % des dépenses en sécurité publique. Bien que ce choc soit «temporaire», il peut venir «jouer sur l’équilibre budgétaire» des municipalités, puisque la sécurité publique est le quatrième poste de dépenses en importance.

«Ça coûte cher et ils sont réels», les changements climatiques, a constaté le maire Marchand.

Donner les moyens

Le gouvernement doit donner les moyens aux Villes d’y faire face, croit-il. Notamment avec des mesures d’écofiscalités qui apportent de nouveaux revenus ou de nouveaux moyens législatifs.

La lutte aux changements climatiques a occupé l’avant-plan cette semaine, avec une confrontation ouverte entre le gouvernement Legault et les maires des villes du Québec, qui semblent opposés sur la question. Le premier ministre a fermé la porte jeudi à toute augmentation des revenus des Villes, arguant que les Québécois ont une capacité de payer limitée.

Les élus municipaux ont opposé que leurs priorités environnementales sont aussi celles des citoyens et que les revenus supplémentaires leur permettront de se développer plus durablement.