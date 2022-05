Le Prince Charles et son épouse en visite au Canada la semaine prochaine

Pour une 19e fois, le Prince Charles sera en visite au Canada dès la semaine prochaine.

Il sera accompagné pour l’occasion de sa femme Camilla, Duchesse de Cornouailles. Ils se trouveront au pays pour célébrer le jubilé de platine, donc les 70 ans d’accession au trône de la reine Elizabeth II.

Ils feront donc trois villes en trois jours. Le 17 mai, ils seront à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ils feront la visite d’un village de pêcheurs.

Le prince et la duchesse feront ensuite un arrêt dans la capitale nationale, Ottawa, où ils rencontreront entre autres le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon. Ils rencontreront aussi des membres de la communauté ukrainienne.

Le 19 mai, les membres de la famille royale poseront pieds à Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest, où une visite dans une communauté autochtone de la région.

Certains, comme la professeure émérite en sociologie à l’Université d’Ottawa Diane Pacom, sont surpris que le prince et sa femme boudent les grandes villes canadiennes comme Montréal, Toronto ou Vancouver.

«Leurs choix portent sur des lieux qui sont en dehors des sentiers battus, mais ce sont dans ces endroits que l’on continue de voir une allégeance pour la royauté», explique Mme Pacom.

Cette visite survient alors que le Prince Charles prend de plus en plus de responsabilités royales et politiques. C’est notamment lui qui a lu le discours du trône devant le parlement britannique cette semaine. Cela s’inscrit donc dans la transition que la royauté tente d’instaurer entre la présente monarque et l’héritier du trône.