Vague d’engouement pour les sports estivaux au Bas-Saint-Laurent

Les clubs sportifs ont le vent dans les voiles après deux ans marqués par la pandémie au Bas-Saint-Laurent et certains enregistrent des hausses d’inscriptions importantes.

Le tennis et le soccer connaissent un engouement dans la région.

Une hausse marquée de 30 % a été constatée chez Tennis Rimouski et une année record s’annonce pour le Club Fury de soccer Rimouski.

Épargné pendant la pandémie, le club de tennis à Rimouski constate la recrudescence envers le sport. « Depuis trois ans, on travaille fort sur le développement de camps de jour. C’est en constante évolution. Cette année, on est capable d’accueillir environ 30 % de plus de jeunes que l’an passé », s’est réjoui le directeur, André-Michel Proulx.

Les camps d’été seront offerts aux jeunes de 4 à 17 ans pour la période estivale. Ce sont près de 300 jeunes qui y prendront part cette année.

Le soccer domine en région

Chose certaine, le recrutement n'a pas été ardu cette année. Ils seront près de 100 équipes à faire partie du Club de soccer Fury de Rimouski, du jamais vu pour le directeur sportif, Maxime Fournier. « On est dans une année record. Les inscriptions ne cessent pas. Je pense qu’on va se rendre jusqu’à 1400 inscriptions », a confirmé M. Fournier.

Pour s'occuper d'un si grand nombre d'athlètes, le recrutement de personnel est important. Le Club de soccer a un nombre suffisant d’employés, mais espère voir d’autres intéressés cogner à leurs portes. « On ne sait jamais comment on va réussir. On se gratte la tête à tous les débuts de saison. Les employés qui travaillent à temps plein sont plus difficiles à recruter », a-t-il expliqué.

Tous les éléments sont en place pour un été animé dans les différents clubs sportifs de la région.