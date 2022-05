Avec trois prix, dont «Artiste de l’année», Charlotte Cardin triomphe aux prix Juno

Artiste, Chanson et Album pop de l’année : l’étoile de Charlotte Cardin a brillé de tous ses feux, samedi, à la soirée d’ouverture des prix Juno 2022, et fait de l’ombre aux supervedettes internationales The Weeknd, Justin Bieber et Shawn Mendes.

Dans leur propre cour et en leur absence, les idoles torontoises ont dû se contenter des miettes que leur a laissées la sensation musicale québécoise, qui était déjà la plus citée cette année avec six nominations.

Sur scène, elle jubilait. « C’est tellement cool ! », a-t-elle crié après avoir remercié tous ses proches.

courtoisie CARAS/iPHOTO Inc.

Seul The Weeknd a pu rivaliser avec Charlotte Cardin en mettant la main sur deux Juno dans des catégories où la Québécoise n’était pas en lice.

Le dernier Québécois à remporter le prestigieux Juno de l’Artiste de l’année ? Leonard Cohen, en 2017.

Hier soir, seul le Juno du vidéoclip de l’année a échappé à Cardin, au profit de Xavier Dolan.

Ce n’est pas terminé. Dimanche soir, au gala télévisé, elle pourra ajouter deux récompenses dans les catégories Album de l’année et Choix des fans.

« Ça me donne l’impression que ma carrière s’ouvre à un nouveau territoire. D’être nommée auprès d’artistes que j’admire, c’est un bel encouragement », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Elle a promis de travailler encore plus fort à créer de la musique. « Après la sortie de Phoenix, on était déjà en train de travailler les prochains titres et prêts à retourner en studio. »