Élections provinciales: deux députés de QS de retour pour défendre leur place

Les investitures de candidats s’accélèrent à l’approche des élections provinciales en octobre prochain et deux députés de Québec solidaire ont confirmé samedi qu’ils retournaient dans l’arène pour briguer un nouveau mandat.

Le député de Rosemont, Vincent Marissal, a ainsi annoncé son retour lors d’un événement organisé en présence de Françoise David, ancienne co-porte-parole du parti, et d’Alexandre Leduc.

«Il y a quatre ans, je me suis engagé à vos côtés pour trouver des solutions à vos défis quotidiens et surtout pour bâtir une société verte et solidaire dans laquelle personne n’est exclu. Trop de décideurs se cachent derrière un pseudo-pragmatisme pour justifier leur inaction, mais pour moi, tout est une question de choix et de courage politique», a déclaré le candidat.

Autre endroit, même ambiance à Rouyn-Noranda, où Émilise Lessard-Therrien a été officiellement investie pour aller chercher un second mandat dans sa circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

Gabriel Nadeau-Dubois, le porte-parole solidaire, était de la partie pour cette annonce.

«Mon élection de 2018 a défoncé des portes, on a prouvé que Québec solidaire dans les régions ça se peut! Faut croire que c’est dans notre génétique d’ouvrir des trails en Abitibi-Témiscamingue, ben celle-là a créé un raz-de-marée d’espoirs dans toutes les régions du Québec» a lancé Mme Lessard-Therrien lors de l’événement.