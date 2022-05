Environ 68 M$ en jeu au prochain tirage de Lotto Max

La cagnotte du prochain tirage de Lotto Max, mardi, s’élèvera à environ 68 millions de dollars.

Le gros lot de vendredi soir n’a pas été remporté.

Les détenteurs de billets auront donc la chance de gagner, mardi soir, le gros lot de 66 M$ ou environ huit Maxmillions.

Une personne dont le billet a été acheté en Ontario a cependant gagné un peu plus de 1,2 million $ avec six bons chiffres sur sept en plus du complémentaire.

Le montant le plus élevé remporté au Québec lors d’un tirage du Lotto Max est de 70 M$, qui a été gagné deux fois, soit le 25 février et le 9 octobre 2020.