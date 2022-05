La canicule la plus hâtive du Québec depuis le 19e siècle

Pour une troisième journée consécutive, le mercure a atteint la marque de 30 °C à Montréal, faisant de cette série de températures la canicule la plus hâtive depuis la fin du 19e siècle.

• À lire aussi: Les jeux d’eau ouverts dans la plupart des arrondissements

La barre du 30 °C a été franchie à 15 h, selon les données relevées par Environnement Canada à l’aéroport de Montréal-Trudeau. Le facteur humidex était établi à 35.

Les rives sud et nord de la région de la métropole n’ont pas non plus échappé à cette hausse de chaleur, certains secteurs ayant même dépassé les 31 °C en milieu d’après-midi, tout comme en Estrie, en Mauricie, en Outaouais et au Centre-du-Québec.

C’est cependant la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham, au Centre-du-Québec, qui a connu l’après-midi le plus chaud, avec une température de 32 °C à 15 h.

«À moins d’une surprise, on parle de canicule déjà confirmée pour ces secteurs», a indiqué Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada.

L’agence fédérale définit une canicule comme une période de trois jours consécutifs avec un maximum de 30 °C et plus au mercure, sans tenir du facteur humidex. Si cette condition est atteinte, il s’agirait de la canicule la plus précoce depuis le début de la prise de données, en 1893.

Pour soulager leurs citoyens, plusieurs arrondissements de la métropole ont décidé d’ouvrir leurs jeux d’eaux. C’est le cas de Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Lachine, LaSalle, Outremont, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie et le Sud-Ouest.

Le mercure pour l’entièreté de la province chutera dès dimanche, se rapprochant beaucoup plus des normales saisonnières. Pour une rare fois depuis le début du mois de mai, la pluie pourrait également être au rendez-vous.