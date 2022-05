Une victoire qui propulse le CF Montréal au sommet

Les équipes de la Major League Soccer (MLS) ont du mal à jouer chez le Charlotte FC dernièrement, lui qui bénéficie de l’un des meilleurs soutiens à domicile du circuit. Le CF Montréal a fait fi de cette pression en battant l’équipe d’expansion 2 à 0, samedi soir, au Bank of America Stadium.

Le club de la Caroline du Nord avait remporté ses quatre plus récents duels à la maison, ne cédant au passage qu’un but. Sans complexes, le Club de Foot n’a pas tremblé et a fait passer sa série sans défaite en championnat domestique à huit matchs.

Romell Quioto s’est sacrifié pour la cause à la toute fin de la première mi-temps en se blessant sur le but de Djordje Mihailovic. Le Hondurien a transporté le ballon profondément dans le territoire de Charlotte et est tombé au moment d’effectuer sa passe décisive. Touché à l’épaule, il a été remplacé par Kei Kamara, et au retour du vestiaire, il est apparu sur les lignes de côtés avec une attelle.

Mihailovic compte maintenant six buts cette saison. Si l’Américain remplit le filet à un rythme effréné, le défenseur Alistair Johnston était toujours en quête d’un premier but dans l’uniforme du CF Montréal. Il a remédié à cette situation en déjouant Kristijan Kahlina à la 67e minute de jeu, d’un tir bas excentré.

Gabriele Corbo a pu effectuer un rare départ en l’absence de Joel Waterman en défense centrale. Il a participé à ce premier blanchissage du Bleu-Blanc-Noir en MLS cette saison. Sebastian Breza a effectué trois parades pour enregistrer celui-ci.

Au milieu, le Québécois Ismaël Koné est entré comme remplaçant à la 65e minute. Victor Wanyama et lui avaient raté la dernière rencontre en raison d’une accumulation de cartons.

Le CF Montréal rentrera au Québec avant de se déplacer à nouveau, cette fois au Tennessee, pour se mesurer au Nashville SC, mercredi.