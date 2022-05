Boites repas: un service moins attrayant qu’avant

Le pourcentage d’abonnés aux boites repas de type Goodfood ou Hello Fresh diminue depuis la pandémie, passant de 12 % à 8 % à la grandeur du Canada.

Selon Sylvain Charlebois, directeur principal du Laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, la pandémie a eu un effet sur la popularité de ces entreprises.

«En 2020, on était à peu près six mois après le début de la pandémie et les gens manquaient d’inspiration, et ces entreprises-là nous offraient des idées. Il y avait une certaine fatigue en cuisine, on sauvait du temps même si on avait à faire la vaisselle quand même», a souligné M. Charlebois.

Le spécialiste a précisé qu’environ 22 % des gens ont fait l’essai de ce genre de service, mais qu’ils l’ont abandonné par la suite, traduisant un taux de rétention relativement bas.

«Pour deux raisons. D’abord, le prix, on parle d’un prix assez élevé, entre 8 à 13 $ le repas par personne, et il faut toujours cuisiner et faire la vaisselle, donc ce n’est pas rien. L’autre problème, c’est l’emballage. Beaucoup de gens ont été troublés par l’emballage et le plastique dans la boite repas», a soutenu M. Charlebois.

De plus, les épiceries offrent de plus en plus des solutions de remplacement qui peuvent rivaliser avec les boites repas, dont la livraison à domicile d’une commande et l’épicerie en ligne.

Pas de propriété intellectuelle

Sylvain Charlebois a aussi souligné que dans le monde alimentaire, la propriété intellectuelle n’existe pas. Ainsi, il est possible de s’abonner pour un certain temps à des services de boites repas, et de conserver les recettes pour les refaire à d’autres occasions.

«Une fois que vous avez reçu vos recettes, vous les gardez, et au lieu de payer plus cher pour les ingrédients déjà précoupés, vous achetez vos propres ingrédients en épicerie et vous faites la recette», a-t-il détaillé.

Selon lui, cela explique le fait que les entreprises doivent constamment se renouveler pour être en mesure de fidéliser sa clientèle et continuer d’intéresser les ménages.