EN IMAGES | Le long calvaire des soldats blessés d’Azovstal

L’un des combattants ukrainiens toujours pris au piège dans l’usine Azovstal à Marioupol décrit les conditions atroces dans lesquelles se trouvent les blessés.

S’exprimant à la télévision ukrainienne depuis l’intérieur de l’usine, le combattant non identifié a déclaré qu’il y avait environ 600 blessés dans le complexe tentaculaire. «Les conditions sont tout simplement terribles», a-t-il déclaré.

«Aujourd’hui, j’étais à l’hôpital. C’est un immense gymnase dans une école où il y a plusieurs dizaines de lits superposés. Tout le reste est simplement au sol. Les combattants sont tout bonnement allongés sans membres, sans bras, sans jambes», a déclaré le combattant.

«Ils meurent en grand nombre parce que nous ne pouvons pas fournir de soins médicaux adéquats. Il n’y a pas de médicaments. Ceux qui ont des blessures graves... il est presque impossible de les sauver», lance-t-il.

Il décrit les conditions sanitaires de l’hôpital comme étant «complètement insalubres».

«Il fait déjà plus chaud, alors il y a des mouches. L’odeur est dégoûtante», souligne le soldat.

Après l’effondrement du plafond de la salle d’opération, celle-ci a été déplacée dans la même pièce que l’hôpital, précise le combattant. Les médecins opèrent sans anesthésie.

Le combattant confirme qu’il a été témoin d’une opération sur un soldat gravement blessé à la jambe. «Il avait une ceinture entre les dents. Il n’est pas anesthésié. Et deux médecins essaient de lui retirer quelque chose. Il crie dans cette ceinture, sa jambe se contracte.»

Le combattant a déclaré qu’il n’était pas sûr que tous les civils aient été évacués de l’énorme complexe.

«Personne ne peut être sûr à 100 %. Disons simplement que nous avons évacué les civils dont nous avions connaissance. Ils sont peut-être quelque part sous les décombres, dans certains bunkers. Nous n’avons pas encore exploré certains abris. Par conséquent, personne ne peut être sûr à 100 %. Mais les civils que nous connaissions, qui étaient ici, nous les avons tous évacués.»

Il n’y a pas eu de nouvelles sur l’avancement des négociations pour évacuer les grands blessés d’Azovstal. Vendredi dernier, le président Voloymyr Zelensky a déclaré que les négociations sont difficiles.

«En ce moment, des négociations très difficiles sont en cours concernant la prochaine étape de la mission d’évacuation : le retrait des blessés graves et des médecins. Nous parlons d’un grand nombre de personnes».

Des photos publiées par le régiment Azov montrent aussi la dure réalité des soldats blessés, qui implorent de l’aide.

«Le monde civilisé tout entier doit voir les conditions dans lesquelles se trouvent les défenseurs blessés et estropiés de Marioupol et agir! (...) Nous appelons l’ONU et la Croix-Rouge à faire preuve d’humanité et à réaffirmer les principes fondamentaux sur lesquels vous avez été créés en secourant les blessés qui ne sont plus des combattants.»

Les forces russes tentent de s’emparer de l’usine depuis le 3 mai. Plus d’un millier de soldats, dont beaucoup sont blessés, se trouvent toujours coincés à l’intérieur de l’immense aciérie. L’usine d’Azovstal est la dernière poche de résistance de la ville portuaire de Marioupol, qui est désormais contrôlée par les Russes.

Le 7 mai dernier, les femmes, les enfants et les personnes âgées ont tous été évacués de l’usine.

