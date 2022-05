Quelques conseils pour une belle saison de golf

La saison de golf au Québec est courte, alors il est important de s’assurer de tout mettre de son côté pour qu’elle soit la plus belle possible.

Outre l’entretien des équipements et l’achat de bons bâtons bien adapté à son jeu, la forme physique joue aussi un grand rôle dans le succès d’une saison de golf.

Il est donc important de bien se préparer physiquement pour ainsi éviter les blessures.

«Le minimum, c’est quelques petits exercices, des rotations de la tête, des rotations des épaules, un peu de rotation du tronc, travailler nos hanches, donc des exercices simples», explique Jean-David Gagné, thérapeute du sport spécialiste en golf à la Corporation des thérapeutes du sport du Québec (CTSQ).

Le golf étant un sport individuel, il est important d’être en forme tout au long de la partie puisqu’on ne peut pas compter sur la moins bonne condition physique de l’adversaire pour remporter une ronde.

«Dans une partie de tennis, les deux vont se fatiguer et le plus en forme a peut-être plus de chances de gagner. Mais au golf, ça a moins d’importance, donc il faut toujours partir en forme et la forme physique va faire qu’à la fin de ma partie, je vais quand même être bien», affirme le thérapeute.

