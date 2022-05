Une femme accouche durant un concert de Metallica

James Hetfield a appelé une admiratrice qui a commencé à avoir des contractions et a accouché lors d'un récent concert de Metallica.

Joice M. Figueiró a accouché d'un petit garçon lors du concert du groupe de heavy métal à l'Estádio Couto Pereira, au Brésil, samedi dernier.

Selon la jeune maman, le bébé est arrivé alors que Metallica jouait leur succès de 1991 Enter Sandman et mercredi, elle a partagé une vidéo de James Hetfield l'appelant pour prendre de ses nouvelles et la féliciter pour l'arrivée du petit Luan. « C'est James de Metallica. Félicitations, les gars », peut-on entendre le musicien déclarer dans la séquence, ce à quoi elle répond : « Oh mon Dieu. Salut, je pleure. »

La tatoueuse a révélé que la conversation avait duré sept minutes et qu'elle en avait enregistré l'intégralité. « Je n'ai plus de mots », a-t-elle avoué.

Dans une interview avec le Washington Post, elle a expliqué que même si elle approchait de sa date d'accouchement lorsqu'elle a assisté au concert, elle et son mari Jaime ont décidé d'y assister quand même, car la date du spectacle avait déjà été reportée deux fois à la suite de la pandémie de Covid-19.

Et elle a révélé qu'elle envisageait de rendre hommage à Metallica avec le deuxième prénom de Luan. « J'ai dit en plaisantant qu'il s'appellerait James Ulrich », a-t-elle déclaré au journal, faisant référence à James Hetfield et au batteur Lars Ulrich. Mais vraiment, puisque cette question de nom a suscité autant d'intérêt et que nous ne l'avons pas encore enregistré, nous pensons peut-être ajouter un (deuxième prénom) et y inclure un hommage. »